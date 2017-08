Deux quartiers de Faa'a créent leurs jardins partagés bios

"le but est de généraliser ces jardins partagés à l'ensemble des communes. Nous voulons fédérer les associations de quartier sur ces enjeux des habitudes alimentaires et de l'agriculture durable. Il y a d'autres projets en cours dans ces quartiers, dont une grande fresque végétale et un potager vertical avec l'association Marutaha-Nui."

PAPEETE, le 11 aout 2017 -Sur deux grands terrains en plein cœur des quartiers Te Vai Fafa'a et Boyer, dans la commune de Faa'a, les concombres, tomates, pota, haricots, pommes cythères naines et autres légumes tropicaux ont remplacé les mauvaises herbes et les détritus en quelques mois. Ce miracle est dû à l'installation de deux jardins partagés en octobre 2016, gérés par deux associations de quartier : Bio Tupuna et Marutaha-Nui. Une trentaine d'habitants du quartier ont bêché et planté jusqu'à transformer ces terrains en jardin d'Eden.L'initiative, soutenue par la mairie de Faa'a et l'OPH, se base sur les techniques de l'agriculture biologique. Ces apprentis agriculteurs sont des citadins à la recherche d'emploi, et certains se sont plongés à corps perdu dans le monde de l'agriculture durable. C'est le cas de Benjamin Hiti, fondateur de Bio Tupuna, qui apprend tout ce qu'il peut auprès de l'expert en agriculture bio et en biodiversité engagé par l'OPH pour ce projet. Son but : monter son faapu bio puis transmettre tout ce savoir et ces techniques agricoles aux prochaines générations, afin de conduire doucement à un changement général de notre alimentation.Et déjà ces efforts paient. En quelques mois, les faapu de ces deux quartiers ont commencé à produire des légumes en quantité. Une production répartie entre les bénévoles qui entretiennent ces jardins, des gens loin d'être fortunés qui profitent de légumes aussi frais et sains que possible. Un luxe que même les beaux quartiers leurs envient…Ces terrains appartiennent à l'aviation civile et sont en cours de transfert au Pays, qui compte les affecter à l'OPH pour la construction de logements semi-collectifs. En attendant ces constructions prévues pour 2019, les terrains sont affectés par l'Office à ces faapu de quartier. Ils servent surtout de sites expérimentaux pour l'OPH, qui va généraliser les jardins partagés dans tous ses nouveaux projets de constructions sur la commune, dans le cadre du programme "Eco-quartier" de la commune de Faa'a.Tout cela fait partie d'une grande stratégie du Pays, de la CPS et des communes pour changer les habitudes alimentaires, limiter l'usage des pesticides et ainsi lutter contre les maladies non-transmissibles. Célia Tetavahi, coordinatrice de projet à l'OPH, nous explique que