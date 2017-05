Deux pandas géants font leurs premiers pas aux Pays-Bas

Rhenen, Pays-Bas | AFP | mardi 30/05/2017 - Au départ très intimidés, puis animés par une curiosité croissante, deux pandas géants arrivés de Chine il y a un mois et demi ont fait mardi leur première apparition publique aux Pays-Bas, en présence d'une multitude de caméras.



Ce spectacle donné par Wu Wen, ou "Beau nuage puissant", une femelle, et de Xing Ya, ou "Etoile élégante", un mâle, a non seulement ravi les responsables du zoo d'Ouwehands à Rhenen (centre), où ils sont hébergés, mais aussi les représentants des autorités néerlandaises qui ont négocié seize ans durant en vue d'obtenir qu'il y ait à nouveau de tels animaux aux Pays-Bas.



Avant la descente d'avion, le 13 avril, de ces deux ursidés à l'issue d'un long voyage à partir de Chengdu, dans le centre de la Chine, le royaume avait en effet dû à contrecoeur se passer pendant trois décennies -depuis 1987-, de pandas géants.



Résultat de ce que l'on a appelé "la diplomatie du panda", Wu Wen et Xing Ya ont été prêtés -moyennant le versement d'un million d'euros par an à Pékin- pour les quinze prochaines années dans le cadre d'une exposition consacrée à l'Asie dans ce parc où une clôture spéciale d'un coût de quelque sept millions d'euros leur a été construite.



Il aura toutefois fallu attendre la fin de leur placement en quarantaine et une période d'acclimatation à leur nouvel environnement pour qu'ils se donnent enfin mardi en spectacle.



Les pandas étant dans la nature des animaux solitaires, Wu Wen et Xing Ya n'habitent pas sous le même toit sur les 3.400 m2 qui leur sont alloués et ne seront mis ensemble que lorsque la femelle sera en chaleur, avec l'espoir qu'ils auront à terme une descendance.



L'accord avec la Chine sur les pandas avait finalement été scellé au cours d'une visite officielle du roi Willem-Alexander et de la reine Maxima en octobre 2015.