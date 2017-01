Deux membres du fonds paritaire de gestion en mission à Bora Bora

BORA BORA, le 26/01/2017 - Dans le cadre d’une visite de courtoisie, le maire de Bora Bora Gaston Tong Sang a reçu ce jeudi matin deux membres du Fonds paritaire de gestion, représenté par Jean-Paul Lehartel, trésorier adjoint, et Nelly Ituragi, chargée de formation. Tous deux sont sur l’île pour présenter leurs missions d’accompagnement à la formation professionnelle aux entreprises privées.



" Les hôteliers de la place travaillent déjà en partenariat avec le Fonds depuis 2009, ce sont des grandes structures avec une direction des ressources humaines qui savent comment mutualiser leurs moyens. Aujourd’hui, ce sont plutôt vers les petites et moyennes entreprises que nous nous tournons ", expose la chargée de formation, Nelly Ituragi.



Le Fonds s’attache, entre autres, à mutualiser les cotisations des entreprises pour permettre le financement des actions de formation au bénéfice de leurs salariés ou encore à conduire des programmes d’étude et de recherche dans le domaine des qualifications, de la gestion des compétences des salariés, des techniques et des outils de la formation professionnelle.



Une démarche encouragée par le premier magistrat de Bora Bora.



Les salariés des entreprises privées souhaitant par exemple valider leurs acquis d’expérience, poursuivre une formation diplômante ou passer leur permis de conduire peuvent faire appel au Fonds.



Pour plus d’informations : 40.42.71.00 – contact@fondsparitaire.pf