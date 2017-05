Deux légionnaires périssent noyés lors d'un exercice dans la Marne

Lille, France | AFP | vendredi 19/05/2017 - Deux légionnaires d'une vingtaine d'années ont péri noyés vendredi matin lors d'un exercice en canoë-kayak sur la Marne, à proximité d'Epernay, a-t-on appris auprès de l'armée.

La ministre des Armées Sylvie Goulard, en déplacement au Mali avec le président Emmanuel Macron, a réagi à ce "tragique accident" dans un communiqué où elle "adresse ses condoléances aux familles, aux proches ainsi qu'aux camarades des deux militaires".

"Une enquête de gendarmerie est en cours, visant à déterminer les circonstances de ces décès", a-t-elle ajouté.

"Ces deux légionnaires effectuaient avec leur section un déplacement en canoë-kayak organisé par une entreprise spécialisée sur la Marne. Ils sont tombés et ont disparu dans l’eau sur le territoire de la commune de Cumières vers 11h00", a indiqué le Service d'informations et de relations publiques des armées (Sirpa), dans un communiqué.

"Ces deux légionnaires étaient, l’un célibataire déclaré, l’autre père d’un jeune enfant", a précisé l'armée de terre. Les deux victimes appartenaient au 2e Régiment étranger d'infanterie (REI) de Nîmes, selon une source proche de l'enquête.

Selon le Codis de la Marne interrogé par l'AFP, l'alerte a été donnée à 10H53. Une bonne trentaine de pompiers, dont des plongeurs, ont été acheminés sur place.

"Ça s'est déroulé au niveau du barrage de Cumières", a raconté le maire de la commune, José Tranchant, qui s'est rendu sur place. "Les hommes remontaient le courant et puis, au lieu de faire demi-tour avant le barrage, ils ont été un peu trop près du barrage je pense. Et comme il y a des tourbillons… Deux hommes ont fait une erreur et deux autres ont essayé de les aider mais n'ont pas réussi".

Selon le maire, cet accident n'est pas le premier du genre. "La dernière fois ça remonte à 5-6 ans, quelqu'un qui avait plongé... C'est un piège, ce truc-là. Nous, on est du village, on sait très bien qu'il ne faut pas y aller, c'est dangereux", a-t-il encore affirmé.