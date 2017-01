Deux jeunes victimes sur la route ce week-end

PAPEETE, le 1er janvier 2016 - Le week-end du réveillon a tristement été marqué par deux accidents mortels. Samedi soir, une maman sortait de la messe vers 21 heures avec son jeune enfant de cinq ans. Elle se trouvait encore à proximité du temple de Taunoa lorsqu'un conducteur visiblement alcoolisé, comme le relatent nos confrères de TNTV, a perdu le contrôle de son véhicule. La voiture est venue percuter violemment l' enfant. Selon TNTV, des jeunes qui se trouvaient à proximité auraient pris à partie l'automobiliste. La police est intervenue rapidement pour calmer les choses. Le petit a été transporté à l'hôpital du Taaone, mais il n'a malheureusement pas survécu à ses blessures.

Ce drame porte à 27 le nombre de victimes de la route en 2016.



Autre drame ce dimanche matin à Punaauia où un jeune scootériste d'une vingtaine d'année à soudain perdu le contrôle de son deux-roues en se rabattant après avoir doublé une voiture. Pour une raison indéterminée, le scooter et son conducteur ont brusquement foncé dans le talus sur la droite de la chaussée pour percuter violemment un poteau. Le choc a été violent et le jeune homme a été tué sur le coup. Un contrôle sanguin a été effectué afin de déterminer si le jeune homme conduisait sous l'empire d'un état alcoolique.



Durant la nuit de la Saint Sylvestre, trois autres accidents matériels ont été recensés; Les gendarmes ont effectué de nombreux contrôles qui ont révélé 14 infractions de conduite sou l'emprise de l'alcool.



La rédaction de Tahiti infos se joint à la douleur des familles et présente toutes ses condoléances.