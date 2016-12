Deux clichés pris en Polynésie dans le top 20 de Dronestagram

PAPEETE, le 22 décembre 2016 - Chaque année le réseau social Dronestagram reçoit des milliers de clichés pris par drone. Clichés qui viennent de toute la planète. Il effectue ensuite un classement de vingt photos qui se distinguent. En 2016, parmi ces vingt photos, deux ont été prises en Polynésie.



Dronestagram est un réseau social qui met en ligne des photos et vidéos prises par drone dans le monde entier. Chaque année il sélection vingt clichés. Guillaume Jarret, le responsable de la communauté affirme : " les pilotes nous ont époustouflé ". L'amélioration est en augmentation constante.



Il ajoute : " Notre sélection aborde des sujets variés : la nature, l’agriculture, les sports d’aventure, une éruption volcanique, le tourisme, le mariage, un technicien en mission sur une éolienne… Elle récompense ce qui se fait de mieux aujourd’hui en photographie aérienne. "



Pour lui, " une bonne photo de drone doit facilement être identifiable comme prise par une caméra volante, elle est prise à basse altitude, avec des paysages capturés à mi-hauteur et des sujets photographiés à très courte distance. "



Parmi les vingt photos retenues, deux ont été prises en Polynésie : une photo de mariage prise à Huahine et signée Hélène Havard et une photo d'épervier prise à Maupiti, signée Thierry Eyraud d'Actua Drone.



Le journal Le Monde, diffuse quant à lui une sélection de dix photos parmi la pré-sélection de Dronestagram. Le rapace de Thierry Eyraud est dans ce top 10.



Les autres clichés finalistes ont été pris au-dessus des chutes du Niagara, en Transylvanie, en Australie, à Valensole en Provence, non loin de Moab dans l'Utah, en Ombrie au-dessus de la basilique de Saint-François d'Assise, à l'île de la Réunion au-dessus du Piton de la fournaise, au Canada, dans le sud de la province de l'Alberta et en Roumanie non loin de Marpod.