Deux administrateurs de l'Assemblée nationale en mission au fenua

PAPEETE, 10 mai 2017 - L’assemblée de la Polynésie française accueille jusqu’au 18 mai deux administrateurs de l’Assemblée nationale dans le cadre, notamment, de la mise en place au sein de l'institution d'une Commission d’évaluation des politiques publiques.



Lors de cette mission d’observation et de formation de neuf jours, Rémi Shenberg, le directeur des services législatifs, et Philippe Lamy, le chef de la division du secrétariat du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée nationale, s’intéresseront également à l’organisation du travail parlementaire à Tarahoi et au fonctionnement des services de la 3e institution polynésienne, dans un souci de modernisation et de perfectionnement. Ils réalisent ce déplacement dans le cadre d’une convention de partenariat signée en 2012 entre le président de l’Assemblée nationale et Jacqui Drollet, alors président de l’assemblée de la Polynésie française.



Des réunions de travail avec les élus, des entretiens, des séances de formation du personnel de l’assemblée sont programmés au cours de cette mission, jusqu’au 18 mai.



Les deux administrateurs de l’Assemblée nationale doivent également travailler à la mise en œuvre de la Commission d’évaluation des politiques publiques à Tarahoi. Leur déplacement a été convenu à ce titre entre le président de l’Assemblée nationale, Claude Bartelone, et son homologue au plan territorial, Marcel Tuihani, à Paris en février dernier.



De même que l’Assemblée nationale en 2009, l’assemblée de la Polynésie française a créé en son sein, en décembre 2016, une commission chargée d’apprécier l’efficacité d’une politique publique en comparant ses résultats aux objectifs assignés et aux moyens mis en œuvre, et de suggérer des pistes d’amélioration par voie de recommandations. Celle-ci devrait débuter ses travaux au cours du deuxième semestre.



Pour Marcel Tuihani, il s’agit " d’accompagner l’action du gouvernement " dans le cadre d’une " démarche horizontale " et " non partisane " a complété mercredi Philippe Lamy après avoir souligné que " pour bien légiférer, il faut bien évaluer ". " Les textes les plus importants sont adoptés à l’Assemblée de la Polynésie française ", rappelle le président de l’institution. " Dans la cadre de la mission de contrôle exercée par l’Assemblée auprès du gouvernement et de son président, notamment, nous disposons de quelques outils. La commission de contrôle budgétaire et financier en fait partie, de même que les commissions d’enquête ou les questions écrites et orales présentées à l’Assemblée. (…) Je vais réunir l’ensemble des membres de cette commission d’évaluation des politiques publiques en profitant de la présence de ces deux administrateurs de l’Assemblée nationale. Nous allons élaborer les thématiques, pour la deuxième partie de l’année, sur lesquelles la commission va devoir travailler ".