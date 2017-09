"Dessine-moi une légende" : une série animée bilingue sur la mythologie polynésienne

Et de poursuivre : "Ce programme court et moderne permettra aux jeunes et moins jeunes de découvrir de façon ludique et poétique la culture polynésienne. Les contes et légendes permettent tout d’abord une transmission culturelle orale. Certains sont véhiculés depuis des générations. L’objectif est de mettre en image des histoires de la culture polynésienne qui nous ont été transmises par nos ancêtres. Par les contes et légendes, l’enfant s’inscrit donc dans l’histoire de l’Homme. Chaque légende sera présentée sous le format de dessins modernes et réalisés au rythme du récit de la voix off, celle du héros principal."