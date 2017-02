Desserte maritime : l'espoir renaît pour Maupiti

PAPEETE, le 10/02/2017 - Pénalisée depuis plusieurs années en matière de transports, l'île de Maupiti peut enfin espérer une issue favorable concernant le projet de desserte maritime préparé par Jean-Pierre Fourcade. Actuellement propriétaire du Hawaiki Nui, celui-ci envisage de racheter la flottille des Taporo de Morton Garbutt, ce qui lui donnera, par la même occasion, le monopole sur les Raromatai. Mais cette situation ne défavoriserait pas les habitants, selon le maire de Maupiti.



La flotille des Taporo devrait changer de propriétaire, c'est en tous les cas ce qui se prépare actuellement. Et cette entreprise devrait être rachetée par son concurrent, Jean-Pierre Fourcade, propriétaire du Hawaiki Nui.



L'objectif, pour l'homme d'affaires, est de revoir la desserte maritime sur les îles Sous-le-Vent et d'en faire profiter l'ensemble des populations, même celle de Maupiti. " Nous le soutenons à 100 % parce qu'il a une volonté de désenclaver les îles Sous-le-Vent, et surtout il a un intérêt pour la commune de Maupiti, qui rencontre des difficultés sur la desserte maritime depuis des années maintenant ", indique Woullingson Raufauore, maire de Maupiti.



Pour l'heure, ce rachat est en suspens. " Il attend la réponse de l'Autorité polynésienne de la concurrence, le 7 mars. C'est seulement là qu'on sera donc fixé sur l'achat du Taporo, ce qui lui permettra d'investir dans un ferry permettant de transporter 400 à 500 passagers et peut-être 50 véhicules ", ajoute le tāvana de Maupiti.



Un projet qui fait tourner la tête des élus de la communauté de Hava'i. " Il faut savoir qu'aux Raromatai, nous rencontrons des problèmes de transport de passagers par la desserte aérienne ", explique Woullingson Raufauore. " Les bateaux, selon la règlementation des Affaires maritimes de l'État, ne peuvent transporter que douze passagers. Donc, si on fait les calculs, une fois que les avions sont pleins, les îles des Raromatai sont extrêmement pénalisées. Si, aujourd'hui, nous voyons que les bateaux ne peuvent transporter que douze passagers, eh bien, avec toutes les îles qu'il y a aux Raromatai, cela fait deux passagers par île, ce n'est absolument pas rentable pour nous ", poursuit-il.



Et Maupiti est pénalisée depuis plusieurs années, après l'arrêt du Maupiti Express. " La règlementation ne nous permet pas de transporter du carburant, du gaz et des passagers. Et dans la réflexion qu'a M. Fourcade aujourd'hui, c'est de pouvoir transporter tout en même temps, avec un bateau qui serait sur Raiatea et qui pourra desservir Maupiti avec des passagers et du fret. C'est ce que nous attendons et je suis satisfait de cette volonté de M. Fourcade de ne pas oublier Maupiti parce que c'est l'île la plus pénalisée aujourd'hui dans ce secteur-là ", souligne le premier magistrat de Maupiti.



Cette île est actuellement desservie une fois par mois par le Tahiti Nui, ce qui pose beaucoup de difficultés concernant le ravitaillement.



Si cet achat est validé, cela voudrait donc dire que Jean-Pierre Fourcade aura le monopole sur la desserte maritime aux îles Sous-le-Vent. Mais cela n'effraie pas les maires. "Il ne faut pas avoir peur du monopole puisque c'est le Pays qui aura le dernier mot, c'est lui qui fixera les tarifs des passagers et du fret", rassure Woullingson Raufauore.



La Confédération des armateurs, pour sa part, est contre le fait de donner le monopole au groupe Martin. Selon son président, Éthode Rey, il faut qu'il y ait au minimum deux armateurs pour desservir les îles, pour éviter que la population soit " captive " d'un seul armateur.