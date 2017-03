Des tiki en savon… qui se font mousser!

La classe de 6e2 du collège de Pao Pao avait visité cette exposition en décembre dernier et a décidé de participer à ce concours.

Intitulée "Tiki Douche", l’œuvre des 6e2 du collège de Pao Pao de Moorea, était constituée de 24 savons sculptés réunis sous un robinet.



« La difficulté majeure était de réaliser une œuvre véritablement collective, c’est à dire dans laquelle chaque élève puisse s’exprimer à égalité. Ici chacun a sculpté une tête de Tiki, et ce sont toutes ces têtes rassemblées sous le robinet qui forment l’œuvre finale. En présentant ces petites têtes sculptées, toutes différentes, mais unies sur un même support, cette œuvre véhicule les valeurs républicaines d’égalité, de fraternité et de respect de l’altérité » , confie Lise Colchide, professeure d’arts plastique du collège de Pao Pao. « Pour le choix des savons, l’idée était de s’initier à la sculpture sur un matériau suffisamment tendre pour être travaillé à l’aide de pointes de crayon, de cuillères et d’épluche-légumes, des outils peu onéreux et manipulables sans danger par les élèves. Le savon, participe aussi de façon détournée à souligner la fragilité de la mémoire du passé, d’où l’importance de faire vivre la culture locale pour éviter qu’elle ne fonde et ne s’émousse !… ».

L’ensemble des œuvres des scolaires et des particuliers sont présentées jusqu’au 19 mars 2017 face à la salle d’exposition temporaire du musée.