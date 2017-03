Des relations sexuelles avec une ado "d'âge mental de 5-6 ans"

PAPEETE, le 28 mars 2017. Un homme, âgé de 30 ans, a été condamné ce mardi par le tribunal correctionnel pour avoir eu des relations sexuelles en 2016 avec une ado, alors âgée de 14 ans, dont l'âge mental a été estimé par un expert à "5-6 ans".



Le prévenu a brillé ce mardi par son absence d'abord mais aussi par son casier judiciaire, déjà long à égrener alors qu'il n'a que 30 ans cette année : "vol en réunion, recel de biens volés, détention de stupéfiants, tentative de vol en réunion… " Ce mardi, il a été jugé par le tribunal correctionnel pour avoir eu des relations sexuelles en 2016 avec une adolescente, âgée de 14 ans. " Une enfant extrêmement fragile sur le plan psychologique et attardée" a souligné le président du tribunal correctionnel. L'expert qui a rencontré la jeune fille estime son "âge mental à 5-6 ans".

Le prévenu est arrivé dans la famille de sa victime lorsqu'il s'est mis en couple avec l'ainée. Accueilli dans sa belle-famille, "il s'est permis d'avoir des relations sexuelles" avec la troisième enfant de la famille a souligné le président du tribunal correctionnel.



Lors de l'instruction, le prévenu n'a pas nié les faits mais a assuré que l'adolescente était consentante. Les faits ont été révélés à la gendarmerie après que la jeune adolescente a disparu du foyer familial pendant un mois. Ce mardi, elle n'était pas non plus à l'audience. Sa maman, en larmes, pensait la voir au tribunal pour l'audience.



Il y a une semaine, l'homme mis en cause a emmené avec lui l'adolescente. Depuis la maman ne sait pas où est sa fille. "Ne vous inquiétez pas on va les retrouver" lui glisse le procureur de la République. "J e veux le mettre en tôle. Je ne veux plus le revoir" , arrive à peine prononcer la maman entre deux sanglots. Le procureur de la République a requis 3 ans de prison ferme à l'encontre du prévenu assorti d'un mandat d'arrêt. Le tribunal correctionnel l'a finalement condamné à 18 mois de prison avec mandat d'arrêt.