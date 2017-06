Des postes de cadres sont à pourvoir dans la fonction publique communale

Les candidats qui auront réussi l'écrit passeront l'oral qui se déroulera à partir du 18 décembre

pour récupérer un dossier à l'accueil, de 7h30 à 11h30, du lundi au vendredi.

avec une enveloppe pour que nous puissions lui renvoyer le dossier d'inscription par voie postale

Le candidat va devoir, chez lui, imprimer son dossier d'inscription et ensuite nous le renvoyer avec toutes les pièces qui ont été demandées, par voie postale. On ne peut pas par mail ou par fax, ça ne marche pas

Chez nous, ça ne se passe pas comme dans la fonction publique du Pays et de l’État. Il ne s'agit pas d'un recrutement automatique. Donc, il y a quand même une démarche active, où tu vas devoir postuler à des offres de catégorie A. Alors qu'au Pays, tu seras recruté directement, c'est un poste en fonction du mérite. Après, tu peux te retrouver aux Marquises ou autre part, sans que tu ais le choix. Alors que pour la fonction publique communale, tu attends une offre d'emploi du CGF et ensuite tu choisis le poste qui te plaira

Le Centre de gestion et de formation (CGF) prépare un concours en catégorie A (externe et interne) cette année, avec une épreuve d'admissibilité (écrit) qui se tiendra le mercredi 20 septembre 2017.Le concours de catégorie A correspond à des postes de cadres dans la fonction publique communale (Directeur général des services, directeur des ressources humaines,…), et il est ouvert aux candidats ayant au minimum une licence en poche.En ce qui concerne le concours externe, 42 postes sont disponibles (30 en spécialité administrative et 12 en technique). Pour le concours interne, 28 postes sont mis en concours (20 en spécialité administrative et 8 en technique).", précise Jones Temeharo, responsable service emploi/concours au (CGF).Les inscriptions au concours seront ouvertes à compter du 3 juillet. Il vous suffira de vous rendre au CGF "" Vous pourrez aussi envoyer un courrier au président du CGF, "". Dernière option, via le site du CGF pour une pré-inscription. "", informe Jones Temeharo.Enfin, une fois le concours terminé, les lauréats devront postuler aux offres d'emploi publiées sur le site du CGF : "", conclut Jones Temeharo.L'an prochain, le Centre de gestion et de formation devrait ouvrir un autre concours, mais en catégorie B cette fois-ci, avec un baccalauréat minimum en poche.