Des orages sont à prévoir sur la Société et aux Tuamotu

PRÉVISIONS PAR ARCHIPEL



ILES SOUS LE VENT :



Le temps est perturbé jusqu'à dimanche avec un ciel chargé de nuages pouvant donner des averses orageuses parfois accompagnées de grains. Il faudra attendre dimanche en soirée pour un temps plus clément.

Vent faible à modéré de secteur Nord. Pointes à 50 kilomètres/heure.

Mer peu agitée à agiter. Houle longue de Sud-Ouest d'1 mètre à 1 mètre 50. Petite houle longue de Nord-Ouest.



TAHITI ET MOOREA :



Cette nuit, les averses sont attendues, parfois accompagnées d'orages ou de grains. Ce temps perturbé se prolonge pour la journée de samedi jusqu'à la matinée de dimanche. Le soleil pourrait être bien présent l'après-midi. Températures extrêmes prévues : 25 et 30 degrés Celsius.

Vent faible à modéré de secteur Nord jusqu'à samedi soir, il vient à l'Est Nord Est dimanche après-midi. Pointes à 50 kilomètres/heure.

Mer peu agitée à agiter. Houle longue de Sud-Ouest d'1 mètre à 1 mètre à 1 mètre 50. Petite houle longue de Nord-Ouest.



MARQUISES :



Ciel passagèrement nuageux les 2 prochains avec des averses sur les côtes Est, sur les sommets et dans les vallées l'après-midi.

Vent de secteur Est modéré, pointes à 50 kilomètres/heure.

Mer agitée. Petites houles de secteur Sud et de Nord.



TUAMOTU ET GAMBIER :



Cette nuit et samedi, le temps reste perturbé avec des averses et grains orageux sur les régions de Takaroa à Rangiroa, de Makemo à Anaa, de Hereheretue à Mataiva. Les précipitations peuvent être localement fortes. Amélioration dimanche sur ces régions. De Tematangi à Tureia, Moruroa jusqu'à Rikitea, le ciel est nuageux à très nuageux cette nuit et samedi matin, avec des passages d'averses. Le soleil reprendra ses droits samedi après-midi et la journée de dimanche. Sur le reste des îles, le temps est ensoleillé pour les 2 jours.

Vent modéré d'Est-Nord-Est à Nord-Est. Rafales à 60 kilomètres/heure dans les zones à grains. Il se généralise au secteur Est modéré dimanche.

Mer souvent agitée. Houle longue de Sud-Ouest d'1 mètre à 1 mètre à 1 mètre 50 sur la moitié Sud. Petite houle longue de Nord-Ouest sur le Nord de l'archipel.



AUSTRALES :



Cette nuit, le ciel va se couvrir d'abord par des nuages élevés puis des nuages instables et puissants samedi, déclenchant des averses, orages parfois accompagnés de grains sur le Nord. Ce temps se prolonge jusqu'à dimanche soir. Vers la région de Rapa, le ciel est aussi chargé mais les averses sont plutôt sporadiques durant les 2 jours.

Au Nord, vent faible à modéré de Nord-Est samedi, venant au Nord dimanche. A Rapa, il est modéré vendredi de secteur Est jusqu'à dimanche.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Ouest d'1 mètre à 1 mètre 50 voire 2 mètres samedi.