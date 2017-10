Des mots tahitiens sonorisés et disponibles en ligne

PAPEETE, le 16 octobre 2017 - Sur le site internet du fare vanaa se trouve un dictionnaire qui compte près de 12 000 entrées. Depuis quelques jours 1 200 mots de ce dictionnaire sont disponibles à l'écoute. Ils ont été sonorisés par une équipe de partenaires à l'attention, notamment, des personnes qui apprennent le tahitien. "Car", explique le linguiste Jacques Vernaudon, "il y a un écart entre les formes écoutées et écrites des mots".



Les utilisateurs du dictionnaire en ligne du fare vanaa peuvent désormais écouter la prononciation de 1 200 mots tahitiens parmi les plus fréquents. " Nous avons fait une première sélection en fonction de contraintes technique et de l'usage des termes. Nous avons retenu pour l'instant ceux qui sont le plus utilisés ", indique le linguiste Jacques Vernaudon. Le nombre de 1 200 est arbitraire, il est fonction de la disponibilité des acteurs engagés dans le projet qui sont, précise Jacques Vernaudon, " tous bénévoles ".



Ces enregistrements sonores pour lesquels Étienne Raapoto et Virginia Teriiama ont prêté la voix, sont particulièrement utiles pour apprendre à prononcer des mots dont le sens change en fonction de l’allongement des voyelles et de la place de l’occlusive glottale. Pour s’en rendre compte, il suffit par exemple de taper les séquences de caractères suivantes dans la fenêtre de recherche du dictionnaire : maro, parau ou taua.



Étudiants et amoureux de la langue



La fonction est " très utile pour les étudiants mais aussi pour tous les amoureux de la langue ", note Jacques Vernaudon, " car la prononciation du tahitien n'est pas évidente. Il y a un écart entre les formes écoutées et écrites des mots ".



L'opération de sonorisation s’inscrit dans le cadre d'un partenariat développé entre l’Académie tahitienne, le laboratoire Équipe d'accueil sociétés traditionnelles et contemporaines en Océanie (EASTCO) de l’université de Polynésie française et la société informatique Tahiti Ingénierie.



Le dictionnaire tahitien-français de l’Académie tahitienne, qui était au format Word, a été basculé sous la forme d’une base de données. Depuis, ses fonctionnalités sont progressivement enrichies. Par exemple, des liens sont établis vers les reconstructions étymologiques en protopolynésien, disponibles sur le Polynesian lexicon online (Pollex) désormais géré par le Max Planck Institut.



Une illustration apparait désormais en tapant par exemple un terme comme "vaa" dans la fenêtre de recherche du dictionnaire en ligne, puis en cliquant sur "voir Pollex" en bas de l’article. L'utilisateur est alors redirigé vers une page du Pollex, avec l’étymon et le sens reconstruits en haut de la page et les reflets dans les langues polynésiennes contemporaines à la suite.



Autre fonction désormais accessible, la recherche du français vers le tahitien, avec des exemples parfois saisissants. Si l'utilisateur tape "mer", il peut découvrir 41 traductions possibles, une illustration du lien tissé par les Polynésiens avec l’océan.



37 000 consultations en 4 mois



Le site, mise en ligne dans sa forme rénovée en juin 2017, est "full responsive", c’est-à-dire qu’il s’adapte aux différents écrans de consultation (ordinateur, tablette, smartphone). Depuis juin, il affiche 37 000 consultations et compte 15 797 utilisateurs.



En fonction des disponibilités à venir, d'autres mots vont être enregistrés. " Nous envisageons une sonorisation de tous les mots usuels du dictionnaire ". Certains d'entre eux, archaïques et sortis de l'usage, resteront eux sous la seule forme écrite.