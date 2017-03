Des milliers de participants à la "Journée de la boue"

Tel-Aviv, Israël | AFP | vendredi 24/03/2017 - Environ 5.000 personnes ont participé vendredi à la première "Journée de la boue" (Mud Day) organisée à Tel-Aviv, en Israël.



Des coureurs venus, entre autres, de France, des Etats-Unis, de Pologne, et d'Ukraine ont rejoint des milliers de participants israéliens sur le parcours de 13 kilomètres qui comprenait 22 obstacles.



Recouverts de boue de la tête au pied, ils se sont balancés entre des cordes, ont escaladé des collines de boue et traversé des flaques de gadoue dans le parc Hayarkon, principal espace vert de Tel-Aviv.



"Je passe la journée dans la boue avec l'ambassadrice de France Hélène Le Gal", a tweeté le maire de Tel-Aviv Ron Huldaï, en légende d'une photo le montrant aux côtés de Mme Le Gal, sur le parcours du "Mud Day", mais sans la moindre trace de boue sur leurs vêtements.



Créé à Paris en 2013, le "Mud Day" s'est étendu à l'Espagne, la Belgique, la Suisse et maintenant Israël.