Des milliers de "dîneurs en blanc" sur le parvis de l'Hôtel de ville de Paris

Paris, France | AFP | jeudi 08/06/2017 - Des milliers de "dîneurs en blanc" - 8.000 selon les organisateurs- ont investi jeudi soir le parvis de l'Hôtel de ville de Paris, malgré l'état d'urgence et le risque terroriste, à l'occasion de ce rassemblement annuel placé sous le signe de l'art de vivre, a constaté un journaliste de l'AFP.



Organisé sans autorisation, ce "Dîner en blanc", 29e édition, événement bon chic bon genre, bénéficie d'une tolérance des forces de l'ordre en raison d'une organisation disciplinée.

"Par tradition, le lieu et la date du dîner sont absolument secrets jusqu'au dernier moment. Il serait très difficile à des terroristes d'agir. Nous avons choisi aussi un endroit cette année où le risque des voitures-béliers n'existe pas", a dit à l'AFP Aymeric Pasquier, l'un des organisateurs.

Informés au dernier moment du lieu des agapes, au terme d'un jeu de piste, les convives tous vêtus de blanc, sont arrivés avec tables, chaises pliantes, nappes blanches, victuailles et même pour certains bougeoirs en argent. En quelques minutes, ils se sont installés au pied de l'Hôtel de ville de Paris, devant les badauds surpris.

"C'est incroyable. C'est surtout très beau tous ces gens dînant en blanc dans un si beau lieu. L'idée est fabuleuse! C'est tellement l'esprit de la France!", a dit Nancy, une touriste américaine de passage.

L'an dernier, 7.000 dîneurs avaient investi la place Vendôme, sous les fenêtres du ministère de la Justice.

En 2015, le Dîner en blanc a eu pour cadre les jardins du Palais Royal, à deux pas du Conseil d'Etat et du ministère de la Culture.

De précédentes éditions ont eu lieu dans les contre-allées des Champs-Elysées, place de la Concorde, au pied de la Pyramide du Louvre et aussi place des Vosges ou le parvis de Notre-Dame.

Rituellement, les "dîneurs en blanc" disparaissent peu après minuit à l'issue du repas en laissant le site propre, comme si rien ne s'était passé. Le règlement très strict du "Diner en blanc" oblige notamment les participants à remporter leurs déchets.

Créée par le Français François Pasquier qui rêvait de dîner avec des amis dans les plus beaux endroits de Paris, la première édition du "Dîner en blanc" remonte à 1988, dans le bois de Boulogne.

"L'an prochain, pour le 30e anniversaire, nous préparons un événement encore plus spectaculaire que d'habitude", a-t-il annoncé à l'AFP.

Le succès du concept dûment breveté, est désormais international : des dîners en blanc sont organisés dans 75 villes à travers le monde, dont New York, Bombay, Copenhague, Panama, Buenos Aires, Zagreb, Kuala Lumpur, Bangkok...