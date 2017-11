Des inondations en Thaïlande font cinq morts

Pattani, Thaïlande | AFP | jeudi 29/11/2017 - Des inondations liées aux pluies de mousson dans le sud de la Thaïlande ont fait cinq morts cette semaine, ont annoncé jeudi les services de secours.



Les provinces les plus touchées sont celles de l'extrême sud du pays, à la frontière avec la Malaisie, agitée par la rébellion indépendantiste musulmane.

Dans la province de Pattani, les habitants sont contraints de circuler en barques, a constaté un photographe de l'AFP sur place.

Proche de Songhkla, une route s'est effondrée sous une voiture, sans faire de blessés. Mais les images impressionnantes de cette route, effondrée sur plusieurs mètres de large, avec la voiture au fond du cratère, était largement reprise dans les médias locaux.

Au total, plus de 380.000 personnes ont été touchées par ces inondations dans le sud du pays, mais aucun plan d'évacuation officiel n'a été annoncé.

L'Asie du Sud-Est est fréquemment touchée par des inondations en période de mousson. En octobre, le Vietnam voisin a été touché par d'importantes inondations ayant fait plus de 70 morts.