Des groupes de travail transversaux pour faire avancer le SAGE

PAPEETE, le 14 septembre 2017- Mercredi, le comité de pilotage du Schéma d'aménagement général s'est surtout orienté sur la suite du processus d'élaboration du SAGE qui devrait s'enclencher dès le mois d’octobre.



Le comité de pilotage (COPIL) sur le SAGE (schéma d’aménagement général) s'est tenu mercredi après-midi à la Présidence, en présence notamment du Vice-Président Teva Rohfritsch, du ministre du Logement, Jean-Christophe Bouissou, et du ministre de l’Equipement, Luc Faatau. Le comité de pilotage s’est félicité de la forte mobilisation des participants aux journées de concertation sur le SAGE tenues du 5 au 8 septembre dernier et a surtout débattu sur la suite du processus d'élaboration du SAGE, qui s'enclenchera dès le mois d'octobre prochain.



Cette phase 2 se déroulera en 3 étapes distinctes qui seront chacune marquées par une large concertation tant à Tahiti que dans les archipels. La première étape d'une durée de 2 mois consistera à élaborer et débattre des différents scénarios de développement durable pour l'ensemble du Pays, et d'en retenir un comme scénario de référence.



Le scénario de référence devra en effet à la fois répondre aux grands enjeux qui se sont dégagés à l'issue des journées de concertation sur le diagnostic territorial, mais aussi proposer une vision partagée de l'avenir de la Polynésie.



La seconde étape d'une durée de 3 mois consistera à débattre dans les archipels de ces scénarios de Pays, du scénario de référence, puis de la déclinaison au niveau de l'archipel. La troisième étape d'une durée de 1 mois consistera à finaliser les Projets d'aménagement et de développement durable (PADD) du Pays et des 5 archipels.



Pour nourrir ces réflexions, le COPIL a proposé de mettre en place des groupes de travail transversaux. Ils seront constitués de personnes d'horizons divers et devront, dans un premier temps, analyser les enjeux qui sont ressortis du diagnostic et des journées de concertation en les croisant avec les politiques sectorielles et schémas directeurs mis en place, et dans un second temps, ils nourriront la réflexion autour des scénarios de développement du Pays et des archipels.