Des femmes d'action au Tahiti Women's Forum

Qu'est-ce qui t'as attirée dans cet événement ?

Il est consacré aux femmes ! Les femmes et l'innovation, ça m'intéresse, et je crois que c'est le seul événement de ce genre en Polynésie.



Tu as aussi un projet d'entreprise, ce forum va-t-il t'aider ?

Oui, on est en montage de projet mais il est juste un petit peu trop tôt pour en parler. Et quand on est jeune entrepreneur, on ne sait pas forcément comment mettre en place les choses, si son idée est bien… Donc ce genre d'événement permet de se mettre les idées en place, on rencontre d'autres personnes qui sont parfois dans le même cas que soi, ça ouvre l'esprit et ça créer des connexions avec les autres ! J'ai participé à l'atelier participatif ce matin sur l'innovation et la créativité, et ça permet de se positionner sur ces sujets. J'ai aussi fait la séance de coaching, ça permet d'aller vers quelque chose de construit et de positif, c'est presque de la psychologie !



Pour toi, le fait d'être une femme n'a jamais été un frein à la création d'entreprise ?

Ah non non, au contraire ! Je suis passée par la case salariat, ensuite je suis passée à mon compte en tant que prestataire de service, et j'ai envie de me lancer dans un plus gros projet à plusieurs, plus sérieux mais surtout en société, pouvoir partager cette aventure. J'ai 31 ans, et je ne sais pas si c'est une nouveauté de notre temps de créer son entreprise… Je ne pense pas que ce soit lié au fait d'être une femme. On est tous partis en France faire de longues études, cinq ans le master, et au retour on nous dit qu'il n'y a pas de travail ! Mais on a vu ce qu'il s'est fait ailleurs dans les grands pays, on a quelque chose dans le cerveau et on a assez confiance en nous pour monter quelque chose ici !