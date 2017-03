Des études pour une salle multifonctions à Mamao

PAPEETE, le 8 mars 2017. Le conseil des ministres a examiné un projet d’arrêté pour le lancement des études préliminaires en vue de la réalisation d’une salle multifonctions sur l’emprise foncière de l’ancien hôpital de Mamao.



Cet ouvrage répond aux besoins de la collectivité qui souhaite s’équiper d’une infrastructure aux normes actuelles pouvant accueillir des manifestations sportives, des concerts et expositions dans une salle couverte. Il a été décidé de confier, par voie conventionnelle, la maîtrise d’ouvrage déléguée de cette opération à Tahiti Nui Aménagement et Développement (TNAD). Dans un premier temps, des études de faisabilité (analyses techniques, urbanistiques et environnementales) vont ainsi être réalisées sur l’emprise foncière de l’ancien hôpital de Mamao.