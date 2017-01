Des épreuves nationales pour l'agrégation reportées à cause des intempéries

PAPEETE, le 23 janvier 2017. Les épreuves écrites d’admissibilité des concours de l'agrégation interne de l’enseignement public et privé ont été reportées en France car les épreuves n'ont pas pu être organisées au fenua à cause des intempéries.



Les pluies qui ont touché la Polynésie française ont aussi eu un impact en France. En effet, les épreuves écrites d’admissibilité des concours de l'agrégation interne de l’enseignement public et privé, qui devaient avoir lieu ce mardi et ce mercredi, ne peuvent pas être organisées au fenua à cause des intempéries. " Ainsi, dans l’ensemble des académies de métropole et d’outre-mer, les épreuves des concours de l'agrégation interne initialement fixées les 24 et 25 janvier 2017, sont reportées au 15, 16 février 2017 (et 17 février pour la troisième épreuve d'agrégation interne d'histoire-géographie)", indique un ministère de l'Education nationale.



Les sections de l'agrégation interne concernées sont les suivantes :

- Économie et gestion

- Éducation physique et sportive

- Histoire et géographie

- Lettres classiques

- Lettres modernes

- Philosophie

- Sciences économiques et sociales



Les 8 628 candidats inscrits dans ces sept sections recevront une nouvelle convocation des services des examens et concours.