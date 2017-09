Des employés du Hilton Moorea se mobilisent pour les sinistrés des Antilles françaises

MOOREA, le 18/09/2017 - À Moorea, les employés du département du Housekeeping de l’hôtel Hilton ont organisé, samedi dernier, une journée sportive et caritative en faveur des sinistrés de l’ouragan Irma aux Antilles Françaises. Grace à la générosité des participants, les organisateurs ont pu récolter des dons financiers ainsi que des dons matériels tels que vêtements, couvertures ou draps.



Le département Housekeeping de l’hôtel Hilton Moorea Lagoon Resort § Spa a organisé, samedi, une journée sportive et caritative, à la plage de Tahiamanu, en faveur des victimes de l’ouragan Irma de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin.



Au programme de cette journée, diverses activités telles que la course à pied et des cours de bodyattack.

Des animations payantes, mais les participants avaient la possibilité de repartie avec des lots comme des nuitées ou des petits déjeuners offerts par l’hôtel Hilton, le Manava Beach Resort § Spa ainsi que par le Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort.



Plusieurs dizaines de personnes, venues à cette occasion, ont ainsi pu apprécier ces moments de détente tout en apportant leur solidarité envers les sinistrés des Antilles Françaises.



Le département du Housekeeping de l’hôtel Hilton a, pour sa part, offert des dons tels que des oreillers, des draps, des couvertures ou encore des vêtements en faveur des victimes.



À travers cet évènement caritatif, les gouvernantes de l’hôtel Hilton de Moorea ont célébré également la semaine internationale des employés du Housekeeping, qui s’est déroulé du 10 au 16 septembre 2017 dans le monde entier. Un geste de solidarité a aussi été fait envers le personnel des hôtels touchés par l’ouragan Irma aux Antilles Françaises. " On a voulu être solidaire avec les employés des hôtels de Saint Martin et de Saint Barthélémy, en particulier avec ceux qui travaillent dans le Housekeeping. C’est pour cela qu’on a organisé cette journée caritative ", explique Francesca Taaviri, gouvernante générale de l’Hôtel Hilton de Moorea.



Durant cette journée caritative, ces employés ont récolté 97 500 francs. Une somme qui sera reversée au Mouvement des entreprises de France (Medef), qui se chargera, par la suite, d'envoyer ces fonds aux sinistrés de l’Ouragan Irma.