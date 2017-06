Des collégiens récompensés pour leur travail sur la Seconde Guerre mondiale

François Thomas, papa de Tevariga Thomas, collégien de Hao et lauréat du concours :



"Je suis très fier de mon fils et du travail qu'il a fourni bien entendu. C'est important de connaître cette histoire car c'est notre pays mais je regrette tout de même qu'on ne mette pas plus l'accent sur l'histoire de la Polynésie française. J'aimerais que les programmes soient un peu plus adaptés à notre histoire…"