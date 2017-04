Des charters nautiques avec des catamarans à propulsion électrique

PAPEETE, le 13 avril 2017. Le ministère du Tourisme a présenté, mercredi, en conseil des ministres, une communication relative à un projet de l’agence Tahiti Homes, spécialiste de la location de meublés de tourisme, qui entend se diversifier et ainsi lancer Elyt Charter Tahiti, sa société sœur spécialisée dans le charter nautique.



Elyt Charter Tahiti est en effet une nouvelle société de charter nautique dont l’objet sera d’exploiter une flotte exclusive de catamarans à propulsion électrique basée en Polynésie française. Sa création coïncide avec l’inauguration prochaine de sa première unité, conçue et construite à Tahiti spécialement pour les îles du Pacifique.



Ce nouveau concept de yachting touristique baptisé « Exclusive Lagoon Yachting Tahiti » (ELYT) se distingue par une conception et une construction idéalement adaptée aux lagons. L’ambition d’Elyt Charter Tahiti est de diversifier l’offre hôtelière flottante de nos îles en proposant un produit de charter ethnique, contemporain, parfaitement intégré à son environnement et propice à devenir une nouvelle icône de notre tourisme.



Le concept s’inspire des pirogues doubles polynésiennes et offre un grand confort à bord. Dans sa dimension la plus grande (15m X 6,5m), le produit se déploie ainsi sur deux ponts de 70m² chacun pour un espace total habitable de près de 120m². Le catamaran est autonome en eau, grâce à ses 2 citernes totalisant un emport de 1200 litres, ainsi qu’en énergie, grâce au parc photovoltaïque qui alimente les équipements de bord et sa double propulsion électrique. Ce type de catamaran pourra accueillir jusqu’à 12 personnes.