Des bijoux hors du commun avec des perles de Tahiti

Nous croyons que le vrai luxe est quelque chose de puissant et convaincant, quelque chose de rare et spécial que l'on voit"

Chez Auverture découvrez d'uniques pièces de luxe pour lesquelles nous avons parcouru le monde. Nous nous spécialisons dans les bijoux uniques, conçus par des créateurs, imaginés par des artistes et portés à la vie par des artisans qualifiés dans des ateliers et des bijouteries peu connues du le monde entier. Le temps et l'effort consacrés à mettre en lumière des matériaux précieux d'une qualité exceptionnelle ont abouti à ces créations originales

PAPEETE, le 06 janvier 2016 -, écrit Bibi van der Velden sur la présentation de son site Auverture . Créatrice de bijoux et sculptrice Hollandaise Bibi van der Velden a élaboré un cabinet de curiosité avec des pièces d'exceptions composées de pierres et éléments luxueux extrêmement rares. Les créateurs parcourent le monde pour élaborer des bijoux en écailles de tortues, ailes de scarabée, diamants bruns ou encore fossiles. "."Sur Auverture la créatrice réunit une série de créateurs qu'elle a choisis et sélectionnés pour proposer des pièces uniques. Les premiers prix tournent aux alentours de 3000€ soit plus de 350 000 francs et la perle de Tahiti à sa propre collection. Bibi van der Velden a créé la collection Galaxy où elle décline en bague, boucle d'oreille et bracelet des perles de Tahiti assorties à des diamants bruns, des opales et des tsavorites. Sur le site on trouve également une paire de boucles d'oreilles en forme de grenouilles créées par la créatrice libanaise Gaelle Khouri.Une fois encore les perles de Tahiti brillent pas leur unicité, et leur excellence et servent à créer des bijoux de grand luxe et d'exception.