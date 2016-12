Derniers adieux à "Papy" John Doom

PIRAE, le 27 décembre 2016 - Le Metua s'en est allé le soir de Noël, à l'âge de 80 ans, des suites d'une longue maladie. Une cérémonie religieuse l'a accompagné pour son dernier voyage cet après-midi, à 13 heures, au temple protestant Thabor de Pirae. Les hommages à celui qu'on surnommait "l'homme au chapeau" ont été nombreux.





La Polynésie est en deuil depuis le 25 décembre 2016. Affaibli et éprouvé par la maladie depuis plusieurs longs mois, John Doom, homme de lettres, de culture et d'église, a tiré sa dernière révérence le soir de Noël. Une cérémonie religieuse a été organisée cet après-midi à 13 heures, au temple protestant Thabor de Pirae. De nombreux proches étaient présents, ainsi que certaines personnalités, dont Édouard Fritch, le président de la Polynésie française, et Heremoana Maamaatuaiahutapu, ministre de la Promotion des langues et de la Culture. À l'appel de ce dernier, beaucoup ont revêtu un chapeau, comme un dernier adieu au guide, au "Metua"…



La levée du corps a eu lieu vers 14 heures, avant qu'il ne rejoigne sa dernière demeure, au cimetière de Papeari.



Co-fondateur de l’Académie tahitienne et ardent militant antinucléaire, John Doom était aussi très impliqué au sein de l’église protestante mā'ohi. Apprécié de tous, ce sage qui a œuvré sa vie entière pour les Polynésiens restera dans toutes les mémoires. Repose en paix "Papy" Doom.