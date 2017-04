Dernière ligne droite pour Tapa ora, le concours du film lycéen

PAPEETE, le 25 avril 2017 - Le Tapa ora, le concours du film lycéen, est en cours. La date de projection et de remise des prix aura lieu le 20 mai. D'ici là, la porte est ouverte. Les élèves qui souhaitent y participer peuvent toujours s'inscrire, écrire, mettre en scène et tourner leur film.



Co-organisé par le lycée Samuel Raapoto et le lycée de Papara, le festival du film lycéen, Tapa ora attend les films des jeunes auteurs. La onzième édition doit se clôturer le 20 mai et, d'ici là, toutes les œuvres qui entrent dans les critères du concours sont les bienvenues.



Critères



Sont acceptés, les films de 6 minutes 30 (maximum) tournés en Polynésie par des élèves de lycées polynésiens. " Ces élèves, encadrés ou non par un adulte, s'inscrivent au nom d'un établissement sachant que chaque établissement peut présenter autant de films qu'il le souhaite ", précise l'organisateur Jacques Melix, professeur d'histoire au lycée Samuel Raapoto.



Il ajoute : " Les équipes, au nombre variable décidé au sein même de l'équipe, peuvent traiter n'importe quel thème, nous n'imposons rien. " Cela peut être de la musique, de la danse, de la culture, de la politique, des réalités sociales contemporaines ou non, de la prévention…



" Le choix du mode de traitement n'est pas non plus imposé, nous prenons les documentaires comme les fictions. Ce qui nous intéresse c'est la créativité des auteurs plus que la forme, c'est le scénario, la fraîcheur, l'originalité. "



Les films sont ensuite projetés lors d'un événement organisé pour l'occasion. Alors, le jury composé de professionnels de l'audiovisuel et de l'enseignement, fait son choix. Le gagnant du concours est annoncé ainsi que le coup de cœur s'il y en a un. La remise des prix est assortie de remarques et encouragements des membres du jury et du public s'il le souhaite.



Vaireia Hunot, référent pour le lycée hôtelier indique au passage : " cette année, nous avons contacté Jaques Navarro, Mareva Leu du Fifo, Marc Louvat producteur réalisateur à l'ICA, Valérie Louvat professeur d'arts, Thierry Delmas proviseur vie scolaire... "



Des films qui marquent



En dix années d'existence, le Tapa ora a surpris plus d'une fois ses organisateurs. " Une année nous avons reçu un film d'animation réalisé à partir de pâte à modelé", se rappelle Jacques Melix. "Une équipe de Gauguin a abordé le problème des réseaux sociaux et des dangers de ces réseaux, les élèves ont été approchés par la Direction générale de l'éducation et des enseignements qui a souhaité projeter le film aux élèves des établissements scolaires de Polynésie. "



Il poursuit : " L'an dernier, une équipe du lycée Raapoto a traité de la violence faite aux femmes et a été, quant à elle, approchée par la gendarmerie qui a souhaité utiliser le film pour le projeter dans le cadre de leur programme de prévention." Il conclue : "À chaque édition, nous avons toujours au moins quatre ou cinq films vraiment intéressants ", résume l'organisateur.