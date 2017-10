Déploiement et intervention des Forces armées en Polynésie française

Parallèlement, plusieurs rotations d’avions de transport tactique CASA, de l’escadron de transport 00.082 « Maine », ont acheminé depuis 6 heures du matin le personnel. L’exercice mobilise des moyens terrestres et aériens, mais aussi maritimes, tels le remorqueur portuaire côtier « Manini » ou le patrouilleur « Arago » qui participent à la manœuvre.



Pour autant, l’exercice n’occulte pas la vie réelle, et le commandement supérieur des Forces armées en Polynésie française conserve en permanence ses capacités d’intervention pour faire face à un événement réel.



Grâce à cet exercice d’ampleur, les FAPF peuvent s’entraîner en conditions proches de la réalité, afin d’être en mesure de répondre aux sollicitations du Haut-Commissaire de la République en cas de catastrophe naturelle réelle, et être le plus efficace possible au profit des communes et des populations comme ce fut le cas lors des inondations de janvier.