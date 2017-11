Dépêche de Tahiti : un patenté appelé pour remplacer un gréviste

Stanley Ellacott

Délégué syndical CSIP



"Je pense déposer une plainte"



" On a vu le manège et nous avons prévenu le directeur des rédactions que c'était illégal et qu'il ne fallait pas recommencer. Il a fait comme si il ne connaissait pas la loi. Ce matin (mardi NDLR), on a vu le patenté arriver, il nous a dit bonjour. Mais on lui a dit qu'il ne pouvait pas revenir, et que c'était dommage de porter cette affaire devant le tribunal. On sait qu'on le force à revenir. Du coup, je suis monté. Et il a fallu que je donne mon nom et tout… pire que les services de sécurité de la Présidence à l'époque de Flosse. Donc, je leur ai dit que j'avais mon mandat de délégué et que je n'avais pas à demander d'autorisation. Bon après tout, je n'avais pas envie non plus que cette personne perde son travail. Donc, j'ai fait comme il me disait et j'ai appelé Bertrand Prévost, et il m'a autorisé à entrer. Du coup, il m'attendait dans le hall d'entrée pour m'empêcher de monter à l'étage.

Je suis monté malgré tout, et j'ai vu la personne en question en train de travailler sur le bureau d'un gréviste qui monte les petites annonces. J'ai pris des photos et je pense déposer une plainte. "