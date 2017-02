Démission de Nuihau Laurey : Maamaatuaiahutapu récupère l'Energie et les Mines

"vraiment besoin de s’investir plus dans ses fonctions de sénateur".

"L'environnement et l'énergie vont de pair surtout quand on parle d'hydroélectricité",

Le ministre de la Culture et de l'Environnement, en charge de la promotion des langes et de la communication, prend également le portefeuille des Mines, a-t-on pu constater dans une publication du Journal officiel Nuihau Laurey a déposé la semaine dernière sa lettre de démission du gouvernement. Le président du Pays vient de l'acter officiellement. Nuihau Laurey ne sera donc plus plus ministre en charge des Finances et de l'énergie à partir de ce mercredi. La semaine dernière, le président du Pays avait indique que Nuihau Laurey avaitNuihau Laurey pourra en effet consacrer plus de temps à ses missions au Palais du Luxembourg mais va aussi retrouver son siège de représenant à l'assemblée de Polynésie française, en reprenant le siège de Maina Sage.C'est le vice-président Teva Rohfritsch, qui récupère le portefeuille des Finances. Le maroquin de l'énergie va être confié à Heremoana Maamaatuaiahutapu, a indiqué ce mardi Jean-Christophe Bouissou.a souligné le porte-parole du gouvernement.