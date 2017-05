Delphinarium : pas de nouvelle réglementation au fenua

PAPEETE, le 9 mai 2017. La réglementation des delphinariums en France a été modifiée la semaine dernière. Dans les départements français, les contacts entre les dauphins et le public seront désormais interdits. Cette règlementation ne s'applique pas en Polynésie française, qui est compétente en matière environnementale.



Juste avant le second tour de l'élection présidentielle, Ségolène Royal, ministre de l'Ecologie, a pris un arrêté pour modifier la règlementation des delphinariums. Ce texte a été mis au point avec des associations de protection de la nature et des animaux comme les fondations 30 Millions d’Amis et Nicolas Hulot, le Réseau Cétacés, Robin des Bois, la SPA, France Nature environnement, la Ligue pour la Protection des Oiseaux ou le WWF, après une année de discussions associant le Muséum national d’Histoire naturelle, indique le ministère.



Le texte, qui abroge un arrêté de 1981, prévoit notamment une "augmentation d’au moins 150 % de la surface des bassins afin de permettre aux animaux de se soustraire à la proximité des visiteurs et à celle des autres animaux", précise le ministère.



Le chlore est interdit dans le traitement de l’eau. Les " contacts directs entre le public et les animaux ainsi que les immersions du public dans les bassins hébergeant des cétacés " sont également interdits, ajoute-t-il. La reproduction des dauphins et des orques en captivité sera aussi désormais interdite

Les établissements ont six mois pour se conformer à l'arrêté, sauf pour les travaux de mise en conformité des bassins, qui devront être réalisés dans un délai de trois ans.



En métropole, cet arrêté concerne directement trois centres en France : le Marineland d’Antibes (Alpes-Maritimes), le parc Astérix (Oise) et Planète sauvage (Loire-Atlantique).

Des médias français ont indiqué que le Moorea Dolphin Center était concerné. Mais la Polynésie française est compétente en matière environnementale. C'est donc au Pays de décider ou non de prendre des mesures similaires et de les intégrer à son code de l'environnement,



Le ministère de l'Environnement n'a pas souhaité réagir à la nouvelle règlementation adoptée en France. Contacté, le Moorea Dolphin Center n'a pas souhaité faire de commentaires.