Définir les formations d'aujourd'hui pour les métiers de demain

"Nous allons travailler sur le volet formation et surtout sur les liens que nous allons pouvoir créer entre la formation initiale et la formation continue. Nous allons nous intéresser à la manière de faire le lien entre les personnes qui sortent de l'école et qui doivent intégrer un emploi et ceux qui basculent sur des besoins de formation professionnelle parce que leur métier évolue et que les compétences changent. Cette évolution est caractéristique du marché de l'emploi actuel. C'est le cas en Polynésie mais c'est le cas ailleurs aussi. L'emploi à vie, c'est terminé! Les métiers changent. Par exemple, un informaticien aujourd'hui, son métier n'aura rien à voir avec celui d'informaticien dans 10 ou 15 ans. Nous avons besoin de mettre la formation initiale en lien avec la formation professionnelle.

Nous estimons qu'environ 50 % des métiers actuels auront disparu d'ici une dizaine ou une quinzaine d'années, ou complètement mutés sur d'autres métiers. La question aujourd'hui est de savoir comment rendre une certaine dynamique au sein de la population active de manière à ce qu'elle soit à même de s'adapter aux différents métiers et aux différents besoins des entreprises."