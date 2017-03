Découvrez le site internet du Hine magazine

Pour fêter la journée internationale des droits des femmes, Hine Magazine ouvre ce mercredi son site internet hinemagazine.com.Vous pouvez désormais retrouver votre mensuel sur le site hinemagazine.com et y lire les actus people, mode et beauté…Sur ce site, vous pourrez aussi découvrir les vidéos des coulisses de nos shooting mode. Ce mois-ci, c'est la présidence qui nous a ouvert ses portes pour un shooting photo avec la danseuse Alexandra Borel.Mais ce site est aussi un espace où vous pourrez vous exprimer, témoigner et partager vos bons plans.Alors cliquez vite ici pour découvrir le site hinemagazine.com .hine-magazine.com et laissez-nous vos avis.