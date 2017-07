Décharge de Faa’a : les premiers résultats du Laboratoire des travaux publics sont encourageants

FAA'A, le 28/07/2017 - Commandées en 2016 par la mairie, le Laboratoire des Travaux Publics de Polynésie (LTPP) démarre les études nécessaires pour mesurer la pollution de la décharge contrôlée de Mumuvai de Faa’a.



Deux sites ont été ciblés, l’ancienne décharge devenue une zone aménagée et le nouveau site de déversement des déchets quotidiens.



Près de sept mois plus tard, les premières conclusions sont tombées :

1) Pas de contamination des eaux souterraines,

2) Améliorer la gestion des eaux pluviales sur le nouveau site de déversement,

3) Faire une analyse complémentaire pour la collecte et le traitement des gaz,

4) Limiter l’accès à la décharge.



Contrairement aux idées reçues, les déchets de Mumuvai ne peuvent en aucun cas atteindre la rivière de la Piafau pour rejoindre le lagon.



Par contre, comme pour le Centre d’Enfouissement Technique de Paihoro, la pollution olfactive représente parfois, en fonction des vents, une gêne pour les riverains de Vaitea.



La mairie de Faa’a envisage d’augmenter la fréquence des études d’impact de sa décharge contrôlée de Mumuvai.