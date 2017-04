Décès de Rosine Sacault

PAPEETE, 18 avril 2017 - Les familles SACAULT, CHIN FOO, BROSSEL, LOO FAT, LEE et alliés ont la douleur de vous faire part du décès de : leur épouse, mère, grand mère, sœur et tante, en la personne de Madame Rosine CHIN FOO épouse SACAULT survenu le lundi 17 avril 2017 à 5 heures, dans sa 66e année. Son corps sera exposé le jeudi 20 avril 2017 à partir de 15 heures à la Paroisse Christ-Roi de Pamatai et une veillée aura lieu à 18 heures. Une messe suivra le vendredi 21 avril à 9 heures et la levée du corps se fera à 10 heures. L’inhumation se déroulera au cimetière de Saint-Hilaire à Faa’a.