Décès d'une personne intoxiquée à la salmonelle

" Nous n’avons pas pu faire de prélèvement sur la personne décédée ", souligne le Dr Marine Giard. " On pense que cette personne a également eu une salmonellose. Mais le médecin qui a constaté le décès n’a pas retenu que l’épisode de gastro-entérite que venait de vivre la personne était à l’origine directe du décès. Il est décédé à domicile et n’a pas fait appel à un médecin pendant l’épisode de maladie. (…) Il avait les mêmes symptômes que son épouse, chez qui on a confirmé une salmonellose ", détaille la responsable du bureau de veille sanitaire en notant qu'il " est inhabituel, chez quelqu’un de bien portant, comme cela semblait être son cas, de décéder d’une salmonellose. C’est pour cela que ce cas reste très surprenant. On n’aura pas plus d’information : il n’y a pas eu d’autopsie ".



Le communiqué diffusé jeudi souligne qu'une " inspection a été diligentée dans ce magasin par le Centre d'hygiène et de salubrité publique ". Deux types d'analyses sont en cours, indique le ministère de la Santé en précisant que celles-ci s'intéressent aux " restes d'un des plats consommés " et à des " prélèvements d'eau, réalisés du fait des récents épisodes pluvieux ". L'enquête sanitaire est actuellement en cours : " On essaye d’explorer toutes les pistes : les plats vendus dans ce magasin sont analysés ; des prélèvements d’eau ont été effectués ; on remonte la filière de production des œufs ; on examine également les personnes qui étaient à la préparation des plats ", précise le Dr Giard.



La salmonelle ou salmonella est un genre bactérien composé de bacilles Gram négatif responsables de salmonelloses (Famille des entérobactériacées). Il existe plusieurs espèces et types de salmonelles. La maladie provoquée par cette bactérie s'appelle la salmonellose. Il existe plusieurs variétés de salmonelloses. Elles se déclarent le plus souvent par ingestion d'aliments comme des fruits de mer crus ou insuffisamment cuits, du lait, des œufs crus, de la viande ou des volailles. La nourriture peut aussi être infectée lorsqu'elle est manipulée par des porteurs du germe. Les salmonelloses frappent des individus par cas isolés ou prennent la forme d'épidémies. Les symptômes de la maladie varient allant de la gastro-entérite fébrile à l'infection généralisée.



Concernant les intoxications à la salmonelle constatées à Taravao, " plus de 10 jours après, nous n’avons pas de nouveau cas déclaré : on peut avoir de fortes raisons de supposer que la source infectieuse s’est tarie ", estime-t-on au Bureau de la veille sanitaire.