De la pirogue à Essaouira aux Championnats du monde de va'a à Tahiti

"INSOLITE Inattendu, improbable et pourtant… Tahiti et le Maroc, deux terres que tout semble séparer, se rejoignent en passant par Essaouira. Leur point commun ? L’océan et quelques passionnés de glisse... Comment un équipage constitué à Essaouira se retrouve-t-il aux championnats du monde de Pirogue polynésienne ? On vous dit tout."

ESSAOUIRA, le 1er Juin 2017-C'est ainsi que la journaliste Agnès Joundi du site "Made in Essaouira" introduit son article sur l'équipe marocaine qui participera prochainement aux championnats du monde de Va'a.Elle a suivi l'initiative de Loïc Guillou, un rameur de va'a, tahitien d’adoption, qui a récemment élu domicile à Essaouira et sort en mer naviguer dès que le temps le permet. Il a constitué une équipe qui viendra affronter les compétiteurs internationaux à l'occasion des championnats du monde va'a.Pour répondre à l'appel des organisateurs, il fallait constituer un équipage. A Essaouira, Loïc Guillou réunit 6 rameurs qui s’entrainent dans la baie d'Essaouira depuis plusieurs semaines. Parmi eux marocains et français locaux, sportifs et "waternen" du cru (pêcheur, windsurfeur, surfeur, "stand-up paddleur », rameur) constituent désormais l’équipe du Maroc et d’Essaouira, représentant à elle seule l’Afrique lors de cette compétition internationale !