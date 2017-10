De la fête à la dépendance, un consommateur d'ice raconte

PAPEETE, le 16 octobre 2017 - A 48 ans, Roura tente de sortir de l'enfer de l'ice. Après en avoir consommé pendant plus de 10 ans et être passé par la case prison deux fois, il tente de s'accrocher à une vie saine, loin de toute addiction.



D'une main fébrile, Roura attrape une cigarette. Il en allume le bout et tire une longue taffe dessus. Quelques secondes à peine suffisent, il souffle la fumée. Il jette un coup d'œil à ce bout de tabac roulé et lâche : "L'ice, c'est vraiment de la merde!" Sourire. Son visage s'adoucit. Roura ne veut pas ajouter au drame. Si le quadragénaire a accepté de sortir du silence, ce n'est pas pour le plaisir de revoir ses vieux démons. Il parle pour alerter sur ce phénomène qui l'inquiète. "Je vois de plus en plus de jeunes, des gamins de 14 ou 15 ans qui prennent de l'ice. C'est inquiétant ! Il faut arrêter ça tout de suite" , s'insurge l'homme de 48 ans. Ce dernier maîtrise son sujet. Il est tombé dedans voilà près de 15 ans.



Roura a perdu son père à 14 ans. Le gamin d'alors aime la fête, les sorties entre copains et surtout les découvertes. Un soir, un ami lui propose d'essayer le paka. Sans hésitation, il en fume. "Au début, on était des bleus, on ne savait pas ce qu'on faisait, on avait des feuilles, on fumait ça, on était tout content." Mais très vite, les bleus deviennent des experts.



10 ans après la première taffe, le groupe de jeunes s'initie aux drogues dures. Première expérience : le LSD. "On était en bringue, un ami m'a proposé. J'ai accepté juste pour voir. Puis c'est devenu occasionnel, on se marrait bien, je trouvais ça relaxant" , confesse-t-il, toujours dans un sourire. Quelques temps après, il goûte à la cocaïne. Là aussi, la dépendance devient rapide. "Je pouvais m'en fournir car je travaillais." La vie continue doucement, entre le travail et la bringue. Mais en 2003, une nouvelle rencontre trouble cet ordre.