David Pujadas annonce qu'il présentera son "dernier 20 heures" sur France 2 jeudi 8 juin

Paris, France | AFP | jeudi 01/06/2017 - David Pujadas présentera son "dernier 20 heures" le jeudi 8 juin, a annoncé jeudi sur Facebook le présentateur du JT de France 2 écarté en mai par la direction de France Télévisions après seize ans à ce poste.



"Je vous dirai au revoir jeudi prochain, le 8 juin. Ce sera mon dernier 20 heures", écrit le journaliste de 52 ans, qui doit être remplacé en septembre par Anne-Sophie Lapix. Son joker Julian Bugier pourrait assurer l'intérim.



France Télévisions avait d'abord annoncé que le journaliste resterait à l'antenne jusqu'à l'été, mais le groupe a indiqué jeudi "respecter la volonté de David Pujadas".



Le journaliste a souligné dans son message que sa ligne de conduite, qui était de proposer un journal "exigeant mais accessible", "se perpétuera dans les mois et les années qui viennent".



Malgré de bonnes audiences qui avaient permis à la chaîne publique de se rapprocher du JT de TF1, la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, a écarté David Pujadas à la mi-mai, expliquant son souhait d'avoir une "nouvelle incarnation" de l'information sur la Deux.



Cette éviction annoncée le jour de la nomination du nouveau gouvernement avait provoqué des remous dans la rédaction.



Quelques jours après, le directeur de l'information de France Télévisions, Michel Field, avait démissionné alors que la rédaction devait se prononcer sur une motion de défiance à son encontre.



Un nouveau directeur de l'information, Yannick Letranchant, a été nommé mardi pour une prise de fonction ce jeudi.



Les JT du weekend devraient également évoluer à la rentrée. Leur présentateur Laurent Delahousse devrait prendre les commandes d'une grande tranche d'information le dimanche, entre 19H00 et 21H00, selon des informations du Parisien.



Ce projet de changement de grille dominicale est "très avancé", a confirmé une source proche de la direction de France Télévisions. L'émission de Michel Drucker, "Vivement dimanche prochain", serait alors diffusée plus tôt.