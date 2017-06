Danse Hinatea, un clin d’œil aux artistes du heiva

PAPEETE, le 29 juin 2017 - Plongez dans l’univers chatoyant de la jeune Hinatea, qui s’apprête à passer son examen de ‘Ori Tahiti au Conservatoire… Mais perd tous ses moyens à quelques jours de la représentation ! Alors que le Heiva des écoles se termine, laissant la place aux professionnels courant juillet, l’occasion d’un clin d’œil malicieux à toutes celles qui, un jour, ont eu à se transcender pour donner le meilleur d’elles-mêmes…



Pas facile pour Hinatea de rester concentrée à une semaine de son passage devant le jury de ‘Ori Tahiti au Conservatoire. Surtout lorsque l’on est la petite fille de Mamie Reuta, ancienne danseuse de talent et artisane hors pair ! Comment lui avouer que, sous l’emprise du trac, elle en oublie les gestes et s’emmêle les pieds ? Mais quel est donc le secret des grandes danseuses pour réussir un "sans faute" ?



De la transmission des savoir-faire



Désespérée et le moral au plus bas, c’est auprès de Mamie Reuta qu’elle cherche conseil et réconfort. Toutefois, une condition est de mise : suivre les recommandations à la lettre et surtout, surtout, ne pas se plaindre ni protester ! Car pour réussir, " il faut mettre toutes les chances de son côté, l’assiduité au travail et l’entraînement sont indispensables ", témoigne Anne-Lise Heurtier, l’auteur. Parfois, un simple "coup de pouce" suffit à redonner du courage, " surtout si l’on n’a pas l’impression de travailler ".



C’est ainsi que commence l’entraînement, au bord du lagon, " à l’heure où la fleur de purau prend sa teinte orangée, Hinatea danse, Mamie corrige ". Et surtout, elle explique l’histoire que ces gestes racontent. C’est le Tairi Tamau qu’elle enseigne sans relâche à Hinatea, ce balancement immuable des hanches qui donne une telle sensualité et fluidité aux danses polynésiennes.



Surmonter l’épreuve ultime



Et lorsqu’enfin le grand jour arrive, " Hinatea se sent toute petite (…), les cheveux moussent dans son dos… ". Plus l’heure tourne, plus le stress augmente dans le vestiaire du Conservatoire. Heureusement que Mamie Reuta improvise une visite surprise au dernier moment, et remet à Hinatea le plus beau des porte-bonheurs : une perle aux reflets bleutés qui brille de mille feux ! Juste à temps avant d’entrer sur la piste, alors que les to’ere commencent à résonner, que les regards pèsent sur Hinatea, dont les jambes commencent à vasciller… Parviendra-t-elle à surmonter cette épreuve ?



Une tranche de vie polynésienne



Si l’auteur Anne-Lise Heurtier avait déjà réalisé un premier séjour en Polynésie en 2006, pendant lequel est né son tout premier album jeunesse, elle s’y installa entre 2011 et 2016. Parfois graves, souvent exigeants, les sujets qu’elle aborde conduisent le lecteur dans des endroits variés, qu’il s’agisse des ruelles de Katmandou, des bidonvilles d’Oulan-Bator ou sur les traces des migrants africains. Son roman Sweet Sixteen , primé à plusieurs reprises, est considéré comme un "classique" de la littérature jeunesse.



Charmée par la culture locale et l’explosion de couleurs, de senteurs et de matières qu’elle y rencontre ; amatrice de ‘Ori Tahiti, elle puisa l’inspiration de cet album directement dans les coulisses des répétitions de danse du Conservatoire, notamment auprès d’une professeure, Erena.



Les illustrations réalisées par Élice, toutes aussi éclatantes que les costumes des danseuses, dépeignent une ambiance des plus authentiques, jusque dans les moindres détails du quotidien polynésien : jus Rotui, paquets de SAO, paysages fleuris et scènes éclatantes, pleines de mouvements. L’odeur des fleurs, le rituel du tressage de paniers ou encore, les bonbons chinois grignotés, sont autant de scènes évocatrices de l’univers merveilleux du fenua. Un album qui respire la Polynésie !