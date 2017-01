Dakar-2017 - Une voiture 100% électrique termine pour la première fois

Río Cuarto, Argentine | AFP | samedi 14/01/2017 -Première voiture 100% électrique au départ du Dakar en 2015, Acciona est devenue à son troisième essai le premier véhicule de ce type à terminer la course, samedi, à l'issue de la dernière spéciale de l'édition 2017, à Rio Cuarto (Argentine).



La voiture N.369, sponsorisée par Acciona, géant espagnol des énergies renouvelables et du BTP, pointe à la 52e place, à 82 h 31 min 48 sec du gagnant, Stéphane Peterhansel (Peugeot).



"Je me sens merveilleusement bien. Ca a été trois ans de travail pour arriver à ce moment. Nous savons que nous avons un peu marqué l'histoire en devenant la première voiture électrique à terminer le Dakar", a réagi son copilote, l'Argentin German Rolon.



Si le 4x4 avait été largement transformé après sa première participation, sa version 2017 est assez proche de celle de l'édition précédente, avec l'ajout d'une batterie, selon Rolon.



"Le plus grand changement que nous avons opéré concerne la logistique, a-t-il poursuivi. C'est l'expérience que nous avons emmagasinée les années précédentes qui nous a donné les connaissances nécessaires pour améliorer tous nos systèmes."



Les batteries du véhicule ont une autonomie de 200 km environ, selon le type de terrain. Le chargement, qui dure approximativement une heure, se fait par branchement aux générateurs des camions d'assistance qui se relaient pour le suivre.



"Nous n'avons pas encore de plan pour l'an prochain mais nous travaillons toujours à améliorer le système de chargement et la voiture, a conclu Rolon. Si nous pouvons revenir, nous reviendrons, c'est sûr."



En 2015, l'aventure avait pris fin dès la troisième étape, suite à un problème technique lié au système de navigation. En 2016, l'équipe avait poussé jusqu'à la 11e étape, qu'elle n'était pas parvenue à terminer dans les temps.