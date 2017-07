Accueil Envoyer Imprimer Augmenter Diminuer DNB : la liste des admis



PAPEETE, le 07/07/2017 - Les résultats du diplôme national du brevet ont été publiés ce vendredi matin par la Direction générale de l'Education et des Enseignements. Voici la liste des admis. La DGEE rappelle que seuls apparaissent dans cette liste les candidats qui ne se sont pas opposés, lors de leur inscription, à communiquer leur résultat à la presse. Présentement, cette liste comporte 1481 noms sur les 3737 candidats reçus.

SERIE GENERALE A

AA MANU'ARII JAYSON MIKKLE Admis

ACHILLE SOULEON BRANDON RAIMOANA Admis

ADAM MARIE VEHINERII KANAHAU Admis Mention Bien

AFO TEHEIATUA THERESE Admis

AGAPE ALEXIA IRIS Admis mention Très Bien

AGASTIN MARC-AURELE TINOMANA Admis mention Très Bien

AGIUS DIMITRI MARKUS Admis mention Très Bien

AGNIERAY RAAHERE EMMANUEL EDWARD Admis Mention Bien

AH LO NAUHEI PRUDENCE Admis Mention Bien

AH SING POERAVA CECILE LELENDA Admis Mention Bien

AH YUN HE'ERA'I WINIFRED Admis Mention Bien

AH-LO HIANUI NOELINE Admis Mention Bien

AH-MIN BRIAN FAARERE Admis

AIAMU HINATEA VEHIARII Admis mention Assez Bien

AIAMU RANITEA TERAITUA Admis mention Assez Bien

AKEOU JIMMY RAIMANA TEAVEIA Admis Mention Bien

ALEXANDRE WARREN ROY KA SIN Admis

ALLARD VALENTIN PATRICK Admis mention Très Bien

ALLEGRE FLORIAN TEVA Admis mention Très Bien

AMAR NOELE INA TERAHITIARII Admis mention Assez Bien

AMARU CINDY HEIPUA Admis mention Assez Bien

AMARU HEEALII ALEXANDRE RAI Admis mention Assez Bien

AMARU KASSANDRA NIUHEITEMOEATEA Admis mention Très Bien

AMARU PUAITI Admis mention Très Bien

AMARU REO-ATUA O TAHITI Admis Mention Bien

AMARU TEMEIO Admis mention Très Bien

AMIOT MANAHERE CLAUDIA DJELMA Admis Mention Bien

AMODJEE ALIYA Admis Mention Bien

AMSELLEM NATHANIEL ELISHAI Admis mention Très Bien

ANCEL EMMA CHARLOTTE CHANTAL Admis mention Très Bien

ANDRE - FOUET MATAUIRA MIGUEL Admis Mention Bien

ANEI HANITUA MATAREKAREKA SERE Admis Mention Bien

ANGIA ANGEL TETAHUI EUSTACHE Admis mention Très Bien

ANTOINE-MICHARD SARAH NAUMI KEINAKI HERMA Admis mention Très Bien

ANUU HEIRANI REMI Admis Mention Bien

ANZAI LILY MIYAKO Admis mention Très Bien

APUARII HEINARII FANAUARII Admis

ARAI ALEXANDRE JUNIOR TANETEFA Admis mention Assez Bien

ARAI HEREITI LINA Admis mention Assez Bien

ARAI VAHEANA Admis

ARAPARI MAHAAI JUANITO Admis

ARAPARI MAURI MANATEA Admis mention Assez Bien

ARCHAMBAUD PAUL BENJAMIN ALFRED MARI Admis mention Très Bien

ARIIOTIMA AIMEE HERENUI TEVAHINEAHU Admis mention Très Bien

ARIITAI HEALANI RAMIHERE VAIANA Admis Mention Bien

ARIITAI KALANI KRYSTELLE HINARAUR Admis mention Très Bien

ARIITAI MARAETEEHU Admis mention Assez Bien

ARIITAI RAIATEA NELVA Admis Mention Bien

ARIITU MAUI YVES Admis mention Très Bien

ATANI LANIHEI MARIE-HELENE AROM Admis Mention Bien

ATENI MAHEI MADELEINE MAYLEE Admis

ATENI MANUIVA CHARLES TOREA Admis Mention Bien

ATEO MIHIARII Admis mention Très Bien

ATGER HANI-AMY Admis mention Très Bien

ATGER SHYNALTA OONO Admis mention Très Bien

ATGER TERIITAUIRAI STANISLAS Admis

ATIU VAHINEURA Admis mention Assez Bien

AUNOA FAIMANO VAIREA Admis

AURENTZ LANIHEI TEPOEAIURA Admis

AUROY MAXIMILIEN PIERRE ARIITAU Admis mention Très Bien

AUSSILLOUS NOAH TAUTU GABRIEL Admis Mention Bien

AVAE KARYNA HUTIA Admis

AVAEORU MOROTEA HEIMATA Admis Mention Bien

AVAEORU POETEANUI ELLA MARIE-THER Admis mention Assez Bien



B

BACHACOU THIPHAINE FLORENCE Admis Mention Bien

BACHIR NOLAN MATAIRANI BILAL Admis mention Assez Bien

BAGUR JEAN-BAPTISTE TEVA RENE M Admis Mention Bien

BALTHASAR NAOMI THI-MAY LILY Admis mention Très Bien

BAMBRIDGE SARODJA ARII'ORA THERESE Admis Mention Bien

BARFF JUNE KAHAIA TAPUHINA Admis Mention Bien

BARFF PEHEANI ELISABETH VILNA Admis mention Assez Bien

BARFF RENDY TAPUHAIRA Admis mention Assez Bien

BARNAC TIZIA Admis mention Très Bien

BARSINAS ATATINI Admis

BARSINAS CHRISTELLE AHUURA Admis

BASTELICA MEREANA SELENA Admis Mention Bien

BASTIEN ROMAIN FRANCK HEIMATA Admis mention Assez Bien

BAUER KEALI LEA LILOU Admis mention Très Bien

BAUMANN MANEA FRANCOIS-DANIEL Admis Mention Bien

BEAUBOIS LOUIS ANTOINE CLEMENT Admis mention Très Bien

BEAUSSIER AURORE MAREVA Admis mention Très Bien

BECHENNEC HINATEA GWENDOLINE Admis mention Assez Bien

BELKAROUBI JACQUES RAINUI TEAHIO Admis

BELLI DEBORAH HINENAO HAATEPEIU Admis mention Très Bien

BELLOT FELICIA HINERAVA Admis mention Très Bien

BENNETT ANIHEI TEREMOANA Admis

BENNETT ARIIHAU MARIUS Admis mention Assez Bien

BENNETT ERICKSON VAITI JUNIOR Admis mention Assez Bien

BENNETT TEVAIRUA DONOVAN Admis

BERDICHEVSKI TUMOEHANIA KEONI VIRI Admis mention Très Bien

BERNAIX MATHILDE ANNIE Admis Mention Bien

BERNICOT IOANE TAIANU HERENUI Admis Mention Bien

BLARD JEAN-PAUL ANTOINE Admis mention Très Bien

BODIN ELINA TEHAHANO MICKAI‹LA Admis mention Très Bien

BODIN TANENUI CALIXTE CHRISTIAN Admis mention Assez Bien

BODO JENNIFER SUZANNE LEA Admis Mention Bien

BOLLORE PAULINE ALICE LUCIENNE Admis mention Très Bien

BONAL GUILHEM ANTOINE Admis mention Très Bien

BONNO ARIITEA VIRI Admis

BONNO MARIE-ELISABETH VAETAHETA Admis mention Très Bien

BONNO TEHOATA TAKIHEI Admis mention Très Bien

BONNOT MOEARII LISANDRA YASMINA Admis mention Assez Bien

BOUCETTA DUNCAN VALERIAN PAUL Admis mention Très Bien

BOUDOUANI ARIITEA IVANNAH Admis Mention Bien

BOUKROUMA SOFIENE TEIKI Admis mention Très Bien

BOURGES BRYAN DAVID HEIARII MARUR Admis Mention Bien

BOURGON TITOUAN MARIE PASCAL Admis Mention Bien

BOUTET JEANNE ALIZEE LOU Admis mention Très Bien

BOUTHEON HUGO HEIVA JAQCUES PIERRE Admis mention Très Bien

BOUVERET LARA TIARE MONIQUE Admis mention Très Bien

BRASIER RAIMANA DAN ROLAND Admis mention Très Bien

BRODIEN BRITNEY HINERAVA Admis mention Assez Bien

BRODIEN KALENN TEMUNA ABEESH Admis

BROTHERS ERVINE FAAREO Admis mention Très Bien

BROTHERS MERVINE TEARAI Admis mention Assez Bien

BROTHERSON TAIHIA Admis Mention Bien

BRUNEAU JAMES Admis mention Assez Bien

BRUYERE FLAVIE SOPHIE ELISE Admis Mention Bien

BRUZZESE MATHILDE Admis Mention Bien

BRYANT TIAINUI RODOLPHE Admis

BUCHIN ARIIMATATINI VINIFRED JUL Admis

BUCHIN HIATAI Admis mention Assez Bien

BUCHIN SPRICILLA ERA Admis

BUCHIN TEMEHANI ARIITEA BEN Admis mention Assez Bien

BURCHI MELVIN ATELEA EVAN Admis

BURNS GABRIELLE LOKELANY TEINAU Admis mention Très Bien

BURNS KUMUHEI OHEMA CORANNE Admis mention Très Bien

BURNS TERETIAITI RAUHERE AZELIE Admis Mention Bien



C

CABRAL MAPUHIA EDMOND Admis Mention Bien

CADOUSTEAU MEHEATA LOANA Admis mention Très Bien

CALAMEL LILA VAITEA JULIA Admis mention Très Bien

CAPRIATA VAETEHEA O TE HETU VAYANA Admis mention Très Bien

CARBAYAL RAVAHERE GWENDOLINE Admis mention Assez Bien

CARCHIDI SARAH Admis mention Très Bien

CARRERE FLAVIE MARIE-CHRISTINE Admis mention Très Bien

CARTIGNY JULIEN CAMILLE PIERRE Admis mention Très Bien

CASTEL NAIA CARLA Admis Mention Bien

CATTABRINI EMMA NICOLLE PATRICIA Admis mention Très Bien

CELLA JAURICK MANUTEA Admis mention Très Bien

CHALLEAU JACQUES KEHAU ARIIPAEA Admis Mention Bien

CHAMPION MANOA NATHAN Admis mention Très Bien

CHAN HIANUI JERRY Admis mention Assez Bien

CHANG KEANI NAEMI Admis mention Très Bien

CHANLEAU HEIARII PATRICE Admis mention Assez Bien

CHANT AMANDA AVEARII Admis mention Très Bien

CHANT SKYE MELIHEI Admis mention Très Bien

CHARLES MORGANE MANAORA LOUISE Admis mention Très Bien

CHAULET MARCELLINA VETIHEI Admis mention Très Bien

CHAVES SELENA SHIRLEY RANITEA Admis Mention Bien

CHAVEZ RAI'ATEA NUI TE'URA TOTO Admis Mention Bien

CHAVEZ-MARERE HAVAIKI BARBARA JUANA Admis Mention Bien

CHEFFORT HINATEA MARINE Admis Mention Bien

CHEUNG VAEA HANALEY Admis Mention Bien

CHEVALIER MANEA JEAN-PAUL Admis

CHIMIN TEANUHE GABRIEL Admis mention Assez Bien

CHIN ELYN VAIRANI LI YIN Admis mention Très Bien

CHIN LOY-CLARK-TEFAU ANIHEI SELENA ROSALIE Admis

CHIN YEE CHONG EMMANUEL MANAVA NIHOTITI Admis

CHING MALEANI POERAVA TERAINA Admis Mention Bien

CHOLEZ MAXIME RAIHAU Admis mention Très Bien

CHONEL AUDE KAHEILANIE Admis mention Très Bien

CHONG TAUATEA FAREARA Admis mention Assez Bien

CHONG TAM TUHIVA MIKE Admis

CHUNE DONOVAN SEBASTIEN MANUITI Admis mention Très Bien

CHUNG EDGAR TONITINI TAFAINUI Admis Mention Bien

CHUNG RAIARII TAPUARII CHARLES Admis mention Assez Bien

CHUNG TAUTIARE CAROLINE Admis mention Très Bien

CHUNGUES BRANDON MATAHI Admis mention Très Bien

CHUONG HEIRAVA Admis

CLARK HEIURA KEANI MANIA Admis mention Assez Bien

CLARK TERIKINUI JOHN BENNETT Admis Mention Bien

COIC RAHITI YANNICK Admis Mention Bien

COLLET KEVIN HEIARII XAVIER Admis mention Assez Bien

COLOMBANI KOELANI HINARAUREA Admis Mention Bien

COLOMBEL TED KIVEN MOTU A HIFA Admis

COMTE EVAN RAIMANUTEA MIKKIEL Admis mention Très Bien

CONSTANT AMBRE FLORE CLOCHETTE Admis Mention Bien

COQUERY CLEMENCE SARAH MARIE Admis Mention Bien

CORDETTE TUTERANGI PASCAL PARAU Admis mention Très Bien

CORDIER MATHIS CHARLES FRANCIS Admis mention Très Bien

CORNIGLION MORGANE MAITE MONOKOA Admis mention Très Bien

CORNU MALEY HITINUI SAVERIU SIN Admis mention Très Bien

COUPAT MANON APETAHI Admis mention Très Bien

COUPIN HEITEANI KEMY Admis Mention Bien

COUSTAL JULIETTE INES ANOUCK Admis mention Très Bien

COWAN CUANDOLINA TEHEIVAOTIU TE Admis mention Assez Bien

CUK TERAGIHEI OCEANE REINNE Admis mention Très Bien

CUMMINGS HEREITI MANAVA Admis Mention Bien

CURETTI ELISA ANDREE Admis Mention Bien

CUTHERS TAPUARII WILLY MOANATEA Admis Mention Bien



D

DAMERVAL CAMILLE DOMINIQUE SOPHIE Admis Mention Bien

DARPHIN TAMAHERE KARL Admis mention Très Bien

DAUBET INES SAMSARA NOLWEENN Admis mention Très Bien

DE LASIMONE RAHITI KAHUI Admis Mention Bien

DE MAEYER GRI‚CE LA-HIKI ODETTE Admis

DEANE HEINOA WALTER ARIIRAU OPE Admis Mention Bien

DEANE VEHIARII TUPANA MARAMA Admis Mention Bien

DEHORS VAHINEVAIEA HEIVANUI EMER Admis Mention Bien

DELORD POEITI ALICE Admis mention Très Bien

DEMIRTAS BERIVAN MANUIA Admis mention Très Bien

DESFOUR BENJAMIN TEIKI PATRICK Admis mention Très Bien

DESSELIER JENNIFER TEROROTEPUAHEIAR Admis mention Très Bien

DIAZ ALEXANDRE STEPHANE OLIVIE Admis mention Très Bien

DION LUCIL TEHINAOTEAROHA Admis Mention Bien

DOGO MARIE TITIRITERAI Admis mention Très Bien

DOMINGO KAYLA Admis

DOOM TAUHERE CHRISTAN HUTIA Admis mention Assez Bien

DOYEN--ETAETA KURANUI MARIE-LOUISE Admis mention Très Bien

DROLLET KAHIAU TEIVA LANDRY Admis

DROLLET POEITI NAOMI Admis mention Assez Bien

DUBERNE MAUI DORIAN Admis mention Très Bien

DUBUS TERAIHITI CHRISTIAN Admis mention Assez Bien

DUCHEK HINAIA GABRIELLE Admis mention Assez Bien

DUFOUR THOMAS TERENUI PIERRE PHI Admis Mention Bien

DUHAL VARUAMANA CHRISTIAN Admis mention Assez Bien

DUMAY ADELE TEPOE Admis mention Très Bien

DUPLAIX MEREHAU CELINE Admis mention Très Bien

DUPONT HAUNATEA Admis mention Assez Bien

DUPONT PAUL THEO JACQUES ALAIN Admis mention Assez Bien

DURIEZ EVA STECY WENDY Admis mention Très Bien



E

EBB HEIMATA LUC Admis

EBB RAIHEI ILIANI Admis

EL HADJ KADDOUR JEDIDIAH MAREVA HEREITI Admis mention Très Bien

ELLACOTT RAYMOND TARO TETUNAE Admis

ENCONTRE TAHIARII EUGENIE JEANINE Admis mention Assez Bien

EPETAHUI BLANC-HECTOR FRANCOISE VAVAO Admis mention Très Bien

ETAETA ERICKA IUTITA TEPUAITAUON Admis mention Assez Bien

EYMENIER ENZO VINCENT MICHEL ALFRE Admis mention Très Bien



F

FA SHIN CHONG MAHINETEA TEARERE LEILA Admis mention Très Bien

FAAHU URARII JAY Admis Mention Bien

FAANA ANUHE TEPAPAARII ARISTIDE Admis

FAANA HEREHAU CATHERINE Admis mention Assez Bien

FAANA VAHIALANI SARAH MATAAROHA Admis

FAARA HEIANA LYDIE Admis mention Assez Bien

FAATAU MAHIA HENRIETTE Admis mention Assez Bien

FAATAUIRA HINARAI KIANE DAISY Admis

FAGUER VETEA LUDO ALAN Admis mention Assez Bien

FALCHETTO ELISABETH ERI Admis mention Assez Bien

FAMIBELLE NAMOEARII NATHALIE TEURA Admis mention Très Bien

FANAURA TEHANI BROOKE Admis Mention Bien

FARAIRE ROGER KENJI NOEMA ETIENNE Admis

FARAIRE TAHANEA RAIMANU Admis mention Assez Bien

FAREATA FLORENT TUMUKIVA HERENUI Admis mention Très Bien

FAREATA LIAM TEMAUIARII KAHANU Admis mention Très Bien

FARE-BREDIN RAIHERE TEIHOATIA KEEVIN Admis mention Assez Bien

FAREEA TERIITEHAU RONALDO TERAI Admis Mention Bien

FAREURA VAIHAU JEAN ISMAI‹L Admis mention Très Bien

FARIKI PHILIPPE NARII Admis

FATOA KATIA URATUA Admis mention Très Bien

FAUURA CHANCE TITIOUOHO Admis Mention Bien

FAUURA TEKONEA Admis Mention Bien

FAVEREAU TEATAOKALANI HINANO TUROU Admis Mention Bien

FAYZI SAFYA Admis Mention Bien

FELTIN VAINUI ALEXANDRE DESIRE Admis mention Très Bien

FENUAITI AURELIA TEANUI Admis

FERRAND MATATOA RAMON Admis mention Assez Bien

FEVRIER MARION ALIX Admis mention Très Bien

FII TEIKIVAHIANI FELIX Admis

FILONI LUCIE LYS TERAIMATEATA Admis Mention Bien

FIRUU SANDRINE Admis mention Assez Bien

FITIALEATA MARIE-FRANCOISE Admis mention Assez Bien

FLOHR HIVAORA KEALOHI Admis Mention Bien

FLORENTIN MAIMA YONA MAHANA Admis mention Assez Bien

FLORES IAVAS MAHEI MAUI Admis

FONG SUNG RAVATEA Admis mention Assez Bien

FOURNERIE LAURIE-ANNE AURORE Admis Mention Bien

FOURNIER THEO MOANA PAUL Admis mention Très Bien

FREBAULT MEIHANO GEORGINA Admis mention Très Bien

FROGIER MEHITI ELODIE Admis mention Très Bien

FROGIER RANIHEI MOEA FIDELE Admis mention Assez Bien



G

GALENON TEANIHAU GEORGINA ANDREA Admis Mention Bien

GANANCIA HANAE TALIE KOHAI Admis mention Très Bien

GANIVET VAHINETUA TEHAAPAPA BREND Admis Mention Bien

GARCIA MALLAURY CHARLOTTE Admis Mention Bien

GARNIER VALERY ARIYA CHRISTOPHE Admis mention Très Bien

GARRIGUE VAIHANA ROSE-MAY Admis mention Assez Bien

GELIOT CAMILLE MARIE MADELEINE Admis mention Très Bien

GERMA VAINUI Admis Mention Bien

GERMAIN HAUMANAVA FEUTI LAKEN Admis Mention Bien

GERMAIN RUIHAU EMMANUEL Admis Mention Bien

GERST HURITAU HANS HOARAI Admis Mention Bien

GERVAIS KIM EVA Admis mention Très Bien

GERVASONI PUROTU CATARINA TAEHAU Admis mention Très Bien

GHISLANDI SALOME PRISCILLE CAROLINE Admis mention Assez Bien

GIORDANINO SALOME VAIMITI ANNE VERON Admis mention Très Bien

GIOVANNETTI TEMANA NOLAN GERONIMO Admis mention Assez Bien

GIRAUD EDITH MAEVA Admis mention Très Bien

GOCHE ARIIMOANA CLAUDE WILTONG Admis

GOLTZ VAITAURERE LIN-TAI Admis mention Très Bien

GONCALVES MARINE POEITI Admis Mention Bien

GONNET LUCIE POEITI REVANUI Admis mention Très Bien

GOODING MANIHIKI TEARAI GLADYS Admis mention Très Bien

GOZILLON CAMILLE POENUI AUDREY Admis Mention Bien

GRAFFE LYSSARAH HINARAUREA Admis mention Très Bien

GRAVE TIMEO DAMIEN Admis Mention Bien

GRESEQUE ARIIMOANA CHARLES Admis Mention Bien

GREVIN MAYLIS HOANI YSEULT Admis mention Très Bien

GRYMONPRE--BONNETTE VAINUI ANNE IMERA Admis Mention Bien

GUERRY--WONG FOO LEILANI AMBRE XIWEN Admis mention Très Bien

GUILLONNEAU PAULINE EMMANUELLE MEHERI Admis Mention Bien

GUILLOUX HAURANI YVETTE Admis

GUILLOUX MIRINUI KIM-FA Admis mention Assez Bien

GUIRADO LEA HINATEA MARIA Admis mention Très Bien

GUITTON NAIA MELISSA VAIMITI Admis mention Très Bien

GUYOT MANUARII PATRICK BERNARD Admis



H

HAAPA JEANINE ROURA Admis mention Assez Bien

HAAPITI LEIPUALANI Admis

HAATANI JOSHUA IOANE Admis Mention Bien

HAATANI O'NELL IOTEPHA TEHAAMARU Admis mention Assez Bien

HALGRAIN APPOLINE CHRISTELLE Admis mention Très Bien

HAMBLIN NUIARII HAROLD PUAHI Admis Mention Bien

HAMBLIN OLGA MERENUI TARA-RAINA Admis mention Assez Bien

HANERE HEIRANI Admis Mention Bien

HAOATAI JEAN-MARC ANETEREA Admis

HAOATAI TERIITAUARII HOA TAPU Admis

HAOATAI WELMA MARGUERITA SANDY Admis Mention Bien

HAPAIRAI MANOHITI FREDERIC Admis Mention Bien

HAPAITAHAA TITAINA LINDSEY PUROTU Admis

HAPIPI KEA Admis mention Très Bien

HARRIS ANTONIN KEANU Admis mention Assez Bien

HART UMEREHIA MOHEA EVA Admis Mention Bien

HARUA LEI-LANE MEHEATA Admis mention Très Bien

HATETE RAUTEA THOMAS DAN Admis Mention Bien

HATITIO HAREVAA LEON Admis mention Assez Bien

HATITIO MAURITOA NARANI FREDERIC Admis mention Assez Bien

HAUARII HAUANI ANNE-MARIE JADE PA Admis mention Très Bien

HAUARIKI MANARII TEMAEVA Admis

HAUATA ABEL ARIIMOANA Admis mention Très Bien

HAUATA KEHAULANI LESLINE Admis Mention Bien

HAUMANI BRADLEY PIRATO Admis mention Très Bien

HAUMANI VAIHEARII VAIMITI KEALANI Admis mention Très Bien

HEAU LOUIS GABRIEL Admis mention Très Bien

HEAULME AMBRE CLAIRE Admis Mention Bien

HEDUSCHKA KUHILANI AHUTIARE Admis Mention Bien

HEI TETUA EMILIENNE KAHAIA Admis Mention Bien

HEIMANU EVELYNE MAEVA Admis mention Très Bien

HEITAA HARMONIE AZALEA HOATANUI Admis

HEITAA OATEA CHAD Admis

HELEN CAMILLE POEMITI Admis Mention Bien

HELME DICK TEVAIARII ASTER Admis Mention Bien

HELME NICK TEMATAHEITINI MAXIME Admis mention Assez Bien

HEPO PENI- -ROOPINIA MANULIA VAIRAUMATI Admis

HERBACH TINIHAU ANTOINE Admis Mention Bien

HERNANDEZ EMMA MARGOT ELISA Admis mention Très Bien

HERON NATHAN GUILLAUME Admis mention Très Bien

HERVE RAIHERE TERAIMANUA FLEUR Admis mention Très Bien

HEURTIER LUCAS MARCEL PACIFIQUE Admis mention Très Bien

HIKUTINI CARMELITA MATAHINENAO Admis mention Assez Bien

HIKUTINI VAIAKI RAGIHEI Admis mention Assez Bien

HINAULT MAIANA MARIE-MARGUERITE Admis Mention Bien

HOATA BEN HITINUI Admis mention Très Bien

HOATA IGNIESDA ASHLEY MOANA Admis Mention Bien

HOATA RAVANUI ELISE MOEATA Admis mention Assez Bien

HOIZEY CORENTIN ROBIN DAVID Admis mention Très Bien

HOLMAN ALIZEE MAREREVA Admis mention Assez Bien

HOLMAN HEIRUKI JEFFREY PITA Admis mention Assez Bien

HOLOZET RA'IRAMA RAPHAI‹L RE'AITER Admis Mention Bien

HOLOZET TEHAUARII JOI‹L HAROLD Admis mention Assez Bien

HOPUARE TEARENUI NELLY MANOA Admis Mention Bien

HOPU-AROITA HANATEA KIM JADE Admis Mention Bien

HOPUETAI RAUMANU BOB LOUIS Admis Mention Bien

HOPUU MATAHI ALPHONSE Admis

HOUARIKI HEREITI ANASTHASIA Admis mention Assez Bien

HOWAN EIKO MI‚-TAII CHING KOUNG Admis mention Assez Bien

HUATEKI ARIITUA RANIHAURAI RINGO Admis

HUET RAGIHAU FRANCOIS GILBERT Admis mention Très Bien

HUIOTU MAUNA ROBERT TERIIEAO Admis

HUNG CHAN MARYN REIHITI Admis

HURIA KEKOOLANI JIM Admis Mention Bien

HUUTI HAKATOA KILLIAN Admis mention Assez Bien



I

IENFA TAOAHERE NOI‹L EDGAR Admis mention Assez Bien

IMIURA KEWIN ARIITOA Admis mention Assez Bien

IOANE POETEA DIANA Admis

IOTEFA IAN TAUTUARII KOOJI Admis

IZARD EMMANUELLE VAITIARE SIU-M Admis mention Très Bien



J

JAGLINE VAIANUI OCEANE Admis mention Très Bien

JAMET HEIVAI IDA TEPORA Admis Mention Bien

JAUNEAU MANOA TAHURANI FRIEDA Admis Mention Bien

JEGOU JADE TIARE Admis mention Très Bien

JISSANG KEHAULANI JOSH Admis Mention Bien

JOHNSTON HAUTEANUI MALIHINI DESERE Admis Mention Bien

JOHNSTON STIFFANY TEVAITE FLORE Admis Mention Bien

JOHO THEO MAURICE FRANCIS Admis mention Très Bien

JORRE DE SAINT JORRE HEITIARE ELODIE Admis

JUVENTIN TEURARAUNUI SYLVIE Admis Mention Bien



K

KAIMUKO ANAYA MOITITIFEIAU TEPUAH Admis mention Assez Bien

KAIMUKO ISAIC MOISE TEIKIHAAOATAF Admis Mention Bien

KAIMUKO KARLA ANAVAI Admis

KAIMUKO TRYSTAN JUDICAI‹L MO'EA Admis mention Très Bien

KAINUKU KAHAINA MIHITUA Admis mention Assez Bien

KAINUKU POETIARE RAWANA Admis mention Assez Bien

KAPIKURA POEANUI FRANCOIS Admis

KARAPARUA KENY KAEFA TOAREA Admis

KEHUEHITU TAPUHAKAIKI LUDMILLA JEAN Admis mention Très Bien

KERFELEC TUIRANI MAELAIG PAULINE Admis mention Très Bien

KIFFER STANISLAS MANUTEA Admis mention Très Bien

KIIHAPAA NUIHI KOHERUI RAIROA Admis Mention Bien

KIIHAPAA UMUHEI VAITUHANA FELICIA Admis

KLIMA HINAUARIKI SLAVENA AUARII Admis mention Assez Bien

KNIGHT HANALEI SARAH MANUTEA Admis mention Très Bien

KOHUEINUI TAIVANUI PEDRO Admis

KOHUEINUI TEANAVAI ALEXANDRA Admis

KOHUMOETINI KUMUHEI LENNY Admis Mention Bien

KONG JACINTHE MONAHITI Admis

KONG FOU ESMERALDA TIARE Admis Mention Bien

KURTZ LI”REN TOATINI TEIVA Admis mention Très Bien



L

LABARTHE CHLOE Admis mention Très Bien

LABBEYI JEAN-PAUL Admis Mention Bien

LABBEYI REVAHERE MARIANNE Admis Mention Bien

LABORIE MATISIA ABIU KAHAIA Admis mention Très Bien

LAFOURCADE MARINE ILLA RERE'ITI Admis Mention Bien

LAI BRANDON RAIMANA Admis mention Assez Bien

LAI CASSIDY TETIAFAATOAI Admis Mention Bien

LAI CRYSTAL TETUA GNOUKLINE Admis mention Très Bien

LAI MAEREHIA VICTOR Admis mention Assez Bien

LAILLE MATUARAI GERROD Admis Mention Bien

LALES NOA OLIVIER PASCAL Admis mention Assez Bien

LALLEMANT HANALEI JEANNE LEILA Admis Mention Bien

LAMAUD HIKINAU BRENT Admis Mention Bien

LAMOTTE SANDRA SIAO YOUNG Admis mention Très Bien

LAMOTTE TOM MOANA LULU Admis mention Très Bien

LANTEIRES ALFRED ALAIN MOEEI Admis mention Assez Bien

LANTEIRES BORIS TEMANUTAIA Admis

LANZA ANNA KATHY CARMELA Admis mention Très Bien

LAO KLANNY HINEHERE Admis mention Assez Bien

LAU GNOU DANH HIVEANI HAANAU CHRISTIANE Admis Mention Bien

LAUDON ALEXANDRA MOERANI Admis mention Très Bien

LAUFATTE MATAIREA NELSON Admis mention Assez Bien

LAUGHLIN VAIMANA PEARL ANNICK Admis mention Très Bien

LE BESQ NIKITA HELENE DOMINIQUE Admis mention Très Bien

LE BILLER ARTHUR MAX JOSEPH Admis mention Très Bien

LE BLASTIER MAREIURA EMILIE MARIE Admis

LE BOT CORALIE VAIMITI THALIA Admis Mention Bien

LE CALVEZ EILEEN TEHANI Admis mention Très Bien

LE CORVELLER TIARE SOLENE Admis mention Très Bien

LE GOFF KAPELIELE ROBERT Admis

LE GOFF KEANAU LAURENT KILLIAN Admis mention Assez Bien

LE HIR ELOUAN Admis mention Très Bien

LE LAMER ARNAUD LAURENT Admis mention Très Bien

LE LOCH AHITEA AALIYAH Admis mention Très Bien

LE MORVAN JULIE TEHANI Admis mention Très Bien

LEAU LEVYN AHUTU Admis

LEAU KANG MUI JULIEN OLIVER MATAHI Admis Mention Bien

LEE MIHINOA LISETTE Admis Mention Bien

LEE THAM HEITAU KOHAN Admis Mention Bien

LEFEVRE MEHERIO OCEANE MARIE-ANNA Admis Mention Bien

LEGENDRE PIERRE-JEAN HELIE LUTHER Admis Mention Bien

LEHARTEL GILBERT TEIHORAI TUARANI Admis Mention Bien

LEHARTEL NANIHERE VAEA VAIMUNA MOI Admis mention Très Bien

LEI MANOA JASON Admis mention Assez Bien

LEMAIRE ABISH HINERAVA SARAH Admis mention Très Bien

LEMAIRE ANAIS TERAGIHEI Admis mention Très Bien

LEMAIRE JOAKIM ARIITU Admis mention Très Bien

LEMAIRE VAINEPUANA TURURIA Admis mention Très Bien

LEMOINE KEANU HURIAU KEVIN Admis Mention Bien

LENG TANG ISMAI‹L TOOREVA Admis Mention Bien

LENOIR HIRO HENRI Admis mention Assez Bien

LENOIR MARUPO PALOMA YACINTHE Admis

LEONUS NOE Admis mention Très Bien

LEQUERRE CECILIA AHURAU Admis mention Assez Bien

LEQUERRE HINERAI AURELIE MORGANE Admis

LEQUERRE VAIMANARII JONATHAN JEREM Admis Mention Bien

LEQUERRE-TEAHAMAI APETAHI Admis

LETANG HEILEANIE VERAIMITI CINDY Admis mention Très Bien

LETERRIER ROMAN ERNESTO Admis mention Très Bien

LEVAILLANT RANI Admis Mention Bien

LEVY-AGAMI EVA YVETTE MEHERIO Admis Mention Bien

LEY HEIANA MAEVA MARIE Admis

LI FUNG KUEE HINA-VAI KIMBERLEY CHLOE Admis mention Très Bien

LIANT MARY RAINUI HELENE Admis mention Très Bien

LIAU CYNTHIA HINERAVA Admis mention Très Bien

LIAUZUN MERETINI LOKELANI GERMAIN Admis mention Très Bien

LIEUREY PAUL HENRI JEAN Admis mention Très Bien

LIGTHART--VAUCHE MATAHI DENIS MARC Admis Mention Bien

LI-KHAU AHUTIARE SHARON AHUROA FA Admis

LINTZ JOS VAIPURA Admis Mention Bien

LORFEVRE TEKONEA VICTORIA Admis Mention Bien

LOUVEAU REMY PUAI O TERAI Admis Mention Bien

LUCAS TEHEIPUA MELINDA Admis Mention Bien

LUQUE RAVA TETUAHIRAU KEAPA Admis mention Très Bien

LY HEIRAMA Admis mention Très Bien

LY SAO ARIITEA DARREN Admis mention Très Bien



M

MAAMAATUAIAHUTAPU MAUTAHAIA TIHAM SU Admis mention Très Bien

MAC-CARTHY MELEANA TERAI Admis mention Assez Bien

MAHAA LISETTE TONOATA Admis mention Très Bien

MAHAI RANIHEI VALENTINE Admis Mention Bien

MAHUTA MAHEANUU BRANDON LOGAN Admis

MAI ARSENE LAZARE STEVEN TAHA Admis mention Assez Bien

MAI TAMARA CAROLINE Admis Mention Bien

MAI VAIHERE Admis

MAI VINCENT HEIRIITEA Admis

MAIAU-TETUA TAMATEA ORENS Admis

MAIFANO CHRISTINE TEIGOROURU PERO Admis

MAIFANO DONOWAN HEIFANOARII TEIKI Admis mention Très Bien

MAIHI KAHAIA HINANUI Admis mention Très Bien

MAIHI NANO YANNAI‹L Admis Mention Bien

MAIHI TEPIKI TEMAEVA WILLIAM Admis

MAIHOTA MEREANI NELSY Admis Mention Bien

MAIRAU HINAITI LY SIOU KIM LAYAN Admis

MAIRAU NAREVAREVA TUUPOE PRINCES Admis Mention Bien

MAIRAU TEVAINUI TEURUNA VAIHAU Admis Mention Bien

MAIROTO TAHIARII NARIKI BRADLEY Admis

MAITAU VAITIARE LISE Admis

MAITERAI HINATEA EMILIENNE Admis

MAITERAI MITIMANA SHIRLEY KAHAIA Admis mention Très Bien

MALARDE HITINUI CARL Admis mention Très Bien

MALLET JULIETTE LOUISE ELVIRA Admis mention Très Bien

MAMATUI MANINA KILIKINA Admis mention Très Bien

MAMATUI REVA RACHEL Admis mention Assez Bien

MANA MARLEANI TERAIVAEA HEIAU Admis mention Assez Bien

MANARII MAHEI JENNIFER Admis

MANATE KRISTY HINANUI Admis Mention Bien

MANATE TEIRA Admis

MANATE TEVAIORA Admis

MANIULUA IKENASIO JOA Admis Mention Bien

MANJOO PAUL MATHIAS Admis mention Très Bien

MANOI HAURANI NICOLE Admis Mention Bien

MANUTAHI HIVA NYAH Admis mention Très Bien

MAONO AMELIE HITIVAI ANATAI Admis

MAONO RAIMANA ESAIE Admis Mention Bien

MAPERI JACQUELINE Admis Mention Bien

MAPUHI RAITONOARII Admis mention Assez Bien

MARAETAATA HINENAONUI HEREHIA THERES Admis Mention Bien

MARAETAATA KEALA VAIPUNA TERETA Admis Mention Bien

MARAETEFAU MANOA CLAIRE Admis Mention Bien

MARAEURA LINDSAY HINEMOEA IRIAMITI Admis Mention Bien

MARCHAL URARII RAHINE ELISABETH Admis mention Très Bien

MARCHET HAUMANATEA TOKIHI EMMANUE Admis Mention Bien

MARERE DAMIEN TAVERIO LUCIEN Admis

MARERE TEHIVANUI KALEY LEON Admis Mention Bien

MARGAN OMBELINE CELINE ELIANE Admis mention Très Bien

MARGUIN LUCAS Admis Mention Bien

MARITERAGI HEIMIRI KARINE AHUTAI Admis

MARITERAGI KAPO HIRO ISAIA Admis mention Assez Bien

MARITERAGI TEKAROHI HELLEN GNIOU-LEN Admis

MARO-LEBOUCHER KEALI HAROATEA CHRISTOPHE Admis Mention Bien

MARSAULT MANAHAU RICHIE Admis mention Très Bien

MARSTERS LAMEHA Admis mention Assez Bien

MARTIN MANUVAI SARAH Admis Mention Bien

MARTIN MAYLEE VAIHAU ANGELINES Admis mention Très Bien

MASEI EVA RAUTINI Admis mention Assez Bien

MASSON EWEN MICHEL Admis Mention Bien

MASSON KIRUNA ORCHIDEE Admis mention Très Bien

MATAI TETURI HEKETINI ROGER Admis

MATAOA MAIMA POERAVAHERE CHARLA Admis mention Assez Bien

MATAPO TEIVA YANN JAY Admis

MATATOA MIHIANA YANE Admis

MATHIEU EMMA ELODIE MAUREEN Admis Mention Bien

MATHIEU VAIMITI EMILIE ADA Admis Mention Bien

MATOHI YOLINDA EVA RANITEA Admis mention Assez Bien

MATTERA MELISSA CHANTAL AGNES Admis

MAU MAIRE PHILIPPE Admis mention Assez Bien

MAUI PUAVA FARIUA Admis mention Assez Bien

MAURI YOLANDE TEMATARERE THERES Admis mention Assez Bien

MAURU MARGUERITE MAREKA Admis

MEDAN MORGANE MAILLYS MAREVA Admis mention Très Bien

MEDICI MATTEO ARTHUR HEREMOANA Admis mention Très Bien

MEKENESE WILLIAM JOSE Admis mention Assez Bien

MENDIOLA HIANAU CORALIE Admis mention Très Bien

MERVIN MUNANUI ENZO HONOURA Admis mention Très Bien

MICALLEF DARIO ARMAND Admis Mention Bien

MICHAUX JENNY CHARLIE Admis Mention Bien

MICHAUX MATHIEU JOHN Admis mention Très Bien

MIGNOT MANUTEA LUCIEN LOUIS Admis Mention Bien

MIHI HINARII KEHAULANI Admis mention Assez Bien

MILLI TETUAIHIRAU LYA REGINE Admis mention Très Bien

MISSELIS EMIRI ALICE Admis mention Très Bien

MITITAI PIERRE MARIE TAUA Admis mention Assez Bien

MIZUNO HIROO Admis mention Très Bien

MOARII ELYSABETH MAYLYNE VAIREA- Admis mention Assez Bien

MOEINO OCEANE OTEANIA MARION Admis mention Très Bien

MOETERAURI HINARAVA MAYLINE Admis mention Très Bien

MOHI MIRIAMA TIHEINI UNUATUA Admis mention Assez Bien

MOHI PUPURE KRISTIANNE TABITHA Admis Mention Bien

MOISE ELISABETH VAIANUI RAVA Admis Mention Bien

MOITY ARIITAHI TOKORIU RODOLPHE Admis

MOLLON RAIANI ELISABETH CLARA SH Admis Mention Bien

MONNIER MANOA JOSEPH ADAM Admis mention Très Bien

MONTAGUT ANTTON SERGE Admis mention Très Bien

MOTUT TEREHAU Admis mention Très Bien

MOU HEIROTI ONEKEA SHARONE Admis mention Assez Bien

MOU- FAT TIPANIE VAIRUNA KAHEILANI Admis mention Très Bien

MOU SING TE AO NUI MARAMA MATHIEU Admis

MOUCHEVIN MYRIAM THERESE Admis mention Très Bien

MOU-FA THING-FOO TAMANUI Admis

MOULON HITIRAI LEON PETER Admis

MOULON MAINA TETUAMERE JUANITA Admis Mention Bien

MOUTARDIER LUCIEN MOANA Admis mention Très Bien

MOUTARDIER MARGOT POEITI HEIPUA Admis mention Très Bien

MROUDJAE ILYANA Admis mention Très Bien

MU CHIQUITA POERANI Admis mention Assez Bien

MU ELISABETH HINAEI GERMAINE Admis mention Très Bien

MU SEK SANG KIM LOUIS MANUA KIM PIN Admis mention Très Bien

MUHLENBACH QUENTIN VALENTIN CLEMENT Admis Mention Bien

MURA MAHINETEA HIKIALANI Admis



N

NADEAUD RAINUI STELLIO Admis

NADJARIAN RAIHEI CHRISTOPHER WEI WU Admis mention Très Bien

NAKAMURA MANOARII TEHIVA KAMALEIOK Admis Mention Bien

NAKEAETOU CORALY NAPUAAUHUIATIPUPU Admis mention Assez Bien

NAUTA APETAHI TANA MURIEL Admis

NAUTA MOEHANI MADELEINE Admis mention Assez Bien

NEAGLE TAUMATAIRO ANDRE Admis mention Assez Bien

NEUFFER HERENUI HEIATA ELODIE Admis mention Très Bien

NEUFFER PIINUI LEONNE Admis mention Assez Bien

NG KWAI SUSI VAHEANA LEE-YEN Admis mention Assez Bien

NICOLAS MOANA MICHEL Admis Mention Bien

NOEL ALICE LAURE LUCE Admis mention Très Bien

NOHO HEIURA DELIA Admis mention Assez Bien

NOHO MIHIMANA JODIE Admis Mention Bien

NOHOTEMOREA JASON ARIIHAU STEVEN Admis Mention Bien

NOUGARET KATHLEEN VAHINEITI LILINE Admis mention Assez Bien

NUI MANINO VICTORINE Admis mention Assez Bien

NUNEZ AMANDA TIFFANIE Admis mention Très Bien



O

O'CONNOR LISE TAHIAUKIANI LEILANI Admis

O'CONNOR MOENOA TEIKI JOSHUA Admis mention Très Bien

OHOTOUA ANNA NATAPUOTIU Admis Mention Bien

ORA BENJAMIN TEOTAHI HAE Admis

ORBECK RAGINUI ARIITOA ALBERT Admis Mention Bien

ORI VAIHEIURA ROSE Admis

ORIOL PREMAROSE ELISE Admis mention Très Bien

OTARE CRYSTAL-ANGE AVEHEI COLET Admis Mention Bien

OTCENASEK LUDEK-MOANA Admis

OTOMIMI HERENOA OREN Admis mention Assez Bien

OUAN--LEE KUI RYAN CALVIN Admis Mention Bien

OUDET MOEIANA Admis Mention Bien

OUTIN MATTHIEU NUIHAU Admis Mention Bien



P

PAARI TINIREI NOAH Admis mention Assez Bien

PAEAMARA TOAPERE VAIKEALANIE HITIM Admis Mention Bien

PAERAU YANNICK MARUATA IOANE Admis mention Assez Bien

PAHEO TOA-UGARU TOUSSAINE Admis

PAHI HEIRANI HINARAPA ANGELE Admis Mention Bien

PAHIO HEITAPU RAMAHITI MANOA Admis mention Assez Bien

PAHUIRI TEVAITINI TEHAPAI Admis

PAIA TEIHOARII KEALI'I Admis

PAIEA MATAHIARII JOACHIM Admis

PAINT KOUI RAUREVA TEARERE Admis mention Assez Bien

PALMER TERAVA TERAIHAUATUA Admis Mention Bien

PAMBRUN MAHINE NARAI A TEURURAI N Admis mention Assez Bien

PANAI HIMENERAU FIONA Admis

PANAPA THADALO ANGELE PUMEA Admis mention Très Bien

PANSI BRANDON ENRIQUE TAIHAU Admis mention Assez Bien

PAOFAI HITIANA TIANI CRYSTAL Admis

PAOFAI MARURAI TU Admis

PAPA ERNEST JUNIOR Admis

PAPA MATARII RAIMARAMA Admis Mention Bien

PAQUIS AXEL TEIVA Admis Mention Bien

PARAU LORELEI TEVAHINENUI MEREA Admis mention Très Bien

PARAU URAITEMANU ELODIE Admis Mention Bien

PARO RAUHERE CHANTAL Admis

PARO-DEXTER KA'IULANI TOHAU AHUURA Admis

PATRIARCHE HEIPOE LAURA NOHORIKI Admis mention Très Bien

PATRIS LOU MAUI ARTHUR Admis mention Très Bien

PATU FREDDY ROOITI Admis

PATU MOANARAU Admis Mention Bien

PATU PRUDENCE YASMINA HAUMATA Admis

PATU TERAINUI JEAN-PIERRE RAUR Admis mention Assez Bien

PAUDRAT TEPUROTU ERENA CAROLE Admis mention Assez Bien

PAUTEHEA VAIANI Admis Mention Bien

PAUTU AZALEA MINHAHA TAUTIARE T Admis mention Assez Bien

PEA HEREITI FRANCIS DONOVAN Admis

PEA TITAINA TERIITARIA Admis mention Assez Bien

PEAU HERMAN TEREVA Admis Mention Bien

PECQUEUR VAITEA BASTIEN KITE YINE Admis mention Très Bien

PELTIER ATHENAIS MARIE-ROBERTINE Admis

PENEHATA TEROGOMAIHITI TETOHU RODY Admis mention Assez Bien

PERETAI TEVA REGIS Admis

PERMYN KEALI'I LENDON NAHITI Admis mention Très Bien

PERRY ANAVAI Admis mention Assez Bien

PERRY POEHERE LYDIA MARETA Admis

PETERANO MATIKIANI STANLEY Admis mention Assez Bien

PEUE MANARENA ROSINA Admis mention Assez Bien

PHAM VAN TAMATOA ALAIN Admis Mention Bien

PIARD MATHIEU JOI‹L EUGENE Admis mention Très Bien

PIARD VINCENT DANIEL MARIUS Admis mention Très Bien

PICARD-ROBSON MAHINATEA MELELANA WAIPUN Admis

PICART NEMO HEIMANA Admis mention Très Bien

PICOT RAINUI TEHAHETUA CYRIL Admis mention Assez Bien

PIERE KU'ULEI AHUURA PAOLA Admis mention Très Bien

PIFAO HEITINI CHRIS Admis mention Assez Bien

PIFAO MARURAI KEANUALANI CHEBRE Admis

PIGRET REMI MALO BENOIT Admis mention Très Bien

PIHAATAE ARIETA MILVIA Admis mention Assez Bien

PIHAHUNA KIVAHEI PERLE RAPUREARIIV Admis mention Très Bien

PIRATO POEMA Admis

PIRIOTUA MAERE JACOB Admis mention Très Bien

PIRITUA HINARII QETSIA AUDE Admis

PITA LINDSAY POELANI MEGANE Admis Mention Bien

PITA MANAARII JONES LOUIS Admis mention Assez Bien

PITA RANIHEI KATE HINARERE ROS Admis mention Assez Bien

PITOMAI HINAHINATEA IGALINE Admis

PITTMAN BERNARD TEHAU Admis mention Assez Bien

PITTMAN TERAGIHEIPUARIKI WILLIAM Admis mention Assez Bien

PIZZO ARIINUI KEANU ANTONY Admis mention Très Bien

POAREU ARAHITI ELAZAR JAMES Admis

POAREU TINA JESSICA Admis

POEPOEANI JEFFREY TEHAHE Admis Mention Bien

POEPOEANI MATHIAS TEHUEOTEANI Admis Mention Bien

POEPOEANI THERESE VAIPUNA Admis

POIA WILLIE NOAH MADISON Admis

POMARE HEIRUKI Admis

POMARE TAHI'INARIIVAIHOA VAITURE Admis mention Très Bien

PONCET ALEXANDRE JEAN DANIEL Admis mention Très Bien

PORET MARGAUX Admis mention Très Bien

PORLIER MANIA STELLA YVETTE Admis Mention Bien

POTHIER HEIPOE MONOIHERE Admis Mention Bien

POUIRA CORANNE HAUMANAVA Admis

POUIRA POEHERE KAHAIA LOGANE Admis

POUIRA TOKERANI DAMAS ARIIHOE Admis mention Assez Bien

PREVOT HEREHAU KRISTY VAIHANA Admis

PRUVOOST TEAHI TERETIA ISABELLE Admis mention Très Bien

PUARAI POERANI Admis

PULL NATHAN ARIITEA Admis mention Très Bien

PUNAA TAMOEITEAUHUNE Admis mention Assez Bien

PUPUTAUKI PHYLLIS MAEA KAHA Admis mention Très Bien

PURAKAUEKE ELIE HOATINI ARAME Admis Mention Bien

PURAKAUEKE ITAIA Admis mention Très Bien

PUTATOUTAKI TEHEIVAOTIU TAHIAFITIATUA Admis

PUTEITIHOU MEREANA Admis mention Assez Bien

PUTOA TEMAUIARII JEAN-PIERRE NI Admis Mention Bien



Q

QUESNOT HIVANUI LAURA Admis Mention Bien



R

RAAPOTO NAHALOA Admis mention Assez Bien

RAGIVARU EDOUARD Admis

RAGIVARU HEIURA Admis

RAGIVARU HOGA JHONNY Admis mention Très Bien

RAGIVARU MARAMA LUC MAOAE Admis mention Assez Bien

RAI KERANIE VAIANUI RONA Admis mention Assez Bien

RAIHAUTI RAYMONE Admis

RAIOHO TIRINA Admis

RAKA MOVITA TETUAHEETOUA Admis

RANGIMAKEA POEHERE MEHERIO Admis Mention Bien

RAOULX KURANI DIANA ROSINA Admis

RAOULX RAINA Admis

RAOULX TOANUI AUBERT ARIIHERE Admis mention Très Bien

RAOULX TOAREVA ABEL ETHAN Admis mention Assez Bien

RAPARII HAMARURAI VAIHIATUA OWENS Admis Mention Bien

RARI HANALEI MOETIA HEIRANI Admis Mention Bien

RATA BRYAN BENOIŽT TERIIMANA Admis

RATA TAURUA MAHEALANI Admis

RATIA HAUKEALANI HEREITI SHARON Admis mention Assez Bien

RATIA TEHAUMANUIA MARLINA Admis mention Très Bien

RAURAHI PETERO JOHN Admis mention Assez Bien

REFALO CELIA TIARE Admis mention Très Bien

REGNIER NATAEL MARC DANIEL Admis mention Très Bien

REGY TAYRON KENNY Admis mention Très Bien

REHIA TAMATERAI NELSON Admis mention Assez Bien

REHUA CATHERINE POEREVA TEHETU Admis Mention Bien

REHUA TEHAHEI PETERO PIERRE Admis Mention Bien

REIATUA ARIITU YOKINN Admis Mention Bien

REIATUA TAPOA YORANN Admis mention Très Bien

REID PETER ARIIHAU Admis Mention Bien

REIGNIER HANAITI MARIE-ANGE TAMARA Admis mention Très Bien

REVAE ARIIHOHOA ERITAPETA KATARINA Admis mention Assez Bien

REY HEIANI ELISA Admis mention Très Bien

REYNET MAITI XAVIER Admis Mention Bien

RICARD JULIETTE APOLLINE Admis mention Très Bien

RICHMOND HEIANAU BALZA Admis Mention Bien

RICHMOND HERE DARLING TIURAI SHELL Admis mention Très Bien

RICHMOND MATAHEIPUA ISMAI‹LA Admis Mention Bien

RICHMOND RANIHEI JADE PRUDENCE LEI Admis Mention Bien

RICHMOND YNALIE MAREVA Admis mention Très Bien

ROAPAMOA TEANUHE Admis

ROBIN POERANI JULINE Admis Mention Bien

ROCHER MILLA ODILE LEENA Admis mention Très Bien

ROCHETTE KENANIA TAUIRARII GEORGES Admis

RODIERE KAHAIA KEALANIKAHONIALOHA Admis mention Très Bien

RODRIGUES FANNY MARION Admis mention Très Bien

ROE CAROLINE KIANUI TIAIHERE Admis Mention Bien

ROHI KAIMETANI ETIENNE ERIC Admis

ROHI VAIPUNA O HANAMENU LEANA Admis mention Très Bien

ROJOT TOM LOUIS Admis mention Assez Bien

RONGOMATE KEONI MOANARII Admis mention Assez Bien

ROO HEIATEA MATEATA SHIRLEY Admis Mention Bien

ROOPINIA HEREMITI MARIE APETAHI Admis Mention Bien

ROOPINIA MANATUA JOHANN Admis

ROOPINIA MAUI OLSEN SHANE Admis Mention Bien

ROOPINIA VAIKELEI TARAINA CAROLINE Admis mention Très Bien

ROPITEAU HEI MARAMA CRISTAL Admis mention Très Bien

ROSIQUE SARAH FAREVAHINERIIHAU Admis mention Très Bien

ROTA HITINUI ANTONIO Admis

ROUAULT TOIKI Admis mention Très Bien

ROUSSEAU HITIVAI TEINA FRED Admis Mention Bien

ROUSTAN MARGOT POERAVAHERE Admis

ROUSTAN MEGANE POERAVANUI Admis

RUA RODRINE RAGNITEA Admis

RUET LOIC STEPHANE Admis mention Très Bien

RUMELDI MATHILDA TEROURU TERAKI A Admis Mention Bien



S

SAAN MAREVA Admis Mention Bien

SAI-NE EHAU Admis

SALEM HEREITI RUITA ISABELLE Admis

SALMON HEREITI TEHUIARII Admis mention Assez Bien

SALMON TEPEIRU CATHERINE WILMA Admis mention Assez Bien

SANCHEZ HUGO FRANCIS MAUI Admis Mention Bien

SANDFORD HEREARII STEPHEN FREDO Admis

SANFORD HINOI-ARII JOHN Admis mention Assez Bien

SANFORD HOTUNUI RICHARD KIM AITO Admis mention Assez Bien

SAPHAR THOMAS MANUARII KET SIN Admis mention Très Bien

SARTORE-DEVASSE RANITEA EMILIE Admis mention Très Bien

SAULNIER AMBRE ANUANUA Admis mention Très Bien

SCHAEFFER ANTHONY MANUERA Admis Mention Bien

SCHMIT TAKAI ZIGGY BERNARD MIZAR Admis mention Très Bien

SCHOLERMANN HANALEI HEIMIRI Admis Mention Bien

SCILLOUX KEIRIK-KEANU Admis mention Très Bien

SEMMAR NATHAN MOANA BELAID Admis Mention Bien

SERDIMET EVA MARIE STEPHANIE Admis mention Très Bien

SFILIGOJ OHANA MITSIKA WIVIANI Admis mention Très Bien

SHAN MOEHAUARII TERIITUA JEAN- Admis

SHAN ROMUALD TOUHIANUI Admis Mention Bien

SHAN KHI FAN KAHINUI VAITI KEANU Admis Mention Bien

SHAN SEI FAN BENJAMIN TINIHAU Admis mention Très Bien

SHIGETOMI KANOA LEO Admis Mention Bien

SIAOU CHIN BRYAN NUIHAU AFAIHERE Admis

SIAOU CHIN NIIHAU NATHAN Admis mention Très Bien

SMITH JASON MAITEAHI Admis mention Très Bien

SMITH JAY MAITEANU Admis mention Très Bien

SMITH TEVARII KEONI REMY Admis mention Assez Bien

SNOW VAIAHI LAETITIA Admis

SOMMERS MAHANA MICHELLE THERESE Admis mention Très Bien

SOMMERS RAVAHERE Admis mention Très Bien

SOUDAY HITIHERE KLEA Admis mention Très Bien

SOULIGNAC ELSA MAHINETEA VIRGINIE Admis mention Très Bien

SPETH MAEVA MARIE-ODILE Admis Mention Bien

STERGIOS ANASTASIA MIHIANA Admis

STORA MAE TAINA ANNA-SIMONE Admis Mention Bien

SUEN RAIMANU TIRIVAHIRANI ETIE Admis Mention Bien

SYLVESTRE-BARON MANUIA TIMOTHE Admis mention Très Bien



T

TAAE POEHERE NUNEIA TETUA Admis

TAANA HERENA REVAHEI FRANCOISE Admis Mention Bien

TAAROA KEAONI JASON GERALD Admis mention Assez Bien

TAAROA TEANUA LILIAN Admis mention Très Bien

TAAROAMEA KEALANI SHARON ARIINUI Admis Mention Bien

TAEAE TETUANUI CHRISTIAN Admis Mention Bien

TAEREA HEREHAU GEORGES Admis

TAERO MOHEA MIHIMANA Admis mention Très Bien

TAGI DEBORA MIRIAMA Admis mention Très Bien

TAGI RAITAHI PARE-RAU-URU MIRL Admis Mention Bien

TAHA TEHANIE HONORINE MIHIANA Admis mention Assez Bien

TAHARIA TEKUHEI MANUHIRI Admis mention Assez Bien

TAHIATA HEIMANA PIERRE-PAUL Admis

TAHIATA KAHEALANI TAMATEA Admis

TAHIATA TAUIATEAHINAVAI Admis Mention Bien

TAHIMANARII YNEA TEVAIMANA ANABELLA Admis Mention Bien

TAHITOTERAI TERUPEVAI NANCY Admis Mention Bien

TAI KESIAH KU'U'IPO Admis mention Assez Bien

TAIARUI MARANIA MARIELLE TATIANA Admis Mention Bien

TAIARUI THERESE HEIURA Admis mention Très Bien

TAIARUI VAIMUNA NADINE Admis

TAIMANA JASON TAIAU Admis

TAIORE TEPAEVA HIROHITI HUGO Admis mention Très Bien

TAIRUA RAGITEA CHRISTOPHER TAMU Admis mention Assez Bien

TAKAMOANA LEVI KERETINO TEREANI Admis

TAMA LANIHEI TANIA Admis mention Assez Bien

TAMA LUCIANE TIARE Admis Mention Bien

TAMA VAITIARE JOSEPHINE Admis

TAMARII MANATEA HANA PEARL Admis

TAMARII TIARE-ITI ALYSSANDRE Admis mention Très Bien

TAMARINO HEREHAU RANIHEI BRITTANY Admis

TAMARINO MORGANE MARIANA NAHEMA Admis

TAMARINO ORLANDO RENE Admis mention Assez Bien

TAMATI ANIHIA MAUREEN Admis mention Très Bien

TAMEHA-SUE TANIA TELESIA MARGRITTE Admis mention Assez Bien

TANETOA MANULANI TAUHIA Admis mention Assez Bien

TANETOA MITCH MANUTAHI Admis

TANETOA VAEHAI MARIE-AGATHE TAUAH Admis mention Très Bien

TANG ANTHONY NOARII Admis mention Très Bien

TANG HAWAIKI NICOLE Admis Mention Bien

TANGI VIOLANA REVATUA Admis mention Très Bien

TANOA PRESLY HINERAVA Admis Mention Bien

TAPAO TEARAI MAITE Admis Mention Bien

TAPAO TEHEA MATEATA Admis Mention Bien

TAPARE VAEA NICOLE MARIE AVERA Admis mention Très Bien

TAPETA LYMOI HAVINITOA Admis Mention Bien

TAPETA-HOIORE TERUPE URAHAU Admis mention Très Bien

TAPUFAIRA SHARON MIRI Admis

TAPUTU RUDOLPH TAMATERAI Admis Mention Bien

TAPUTUARAI-TEPA HANATEA Admis Mention Bien

TARATI ASHLEY APETAHI Admis Mention Bien

TARAUFAU ARIIMOANA WALFRIED Admis

TATAHIO ARIIRAU TOMMY Admis Mention Bien

TAUAROA HEIMANA VAIRAATOA Admis

TAUHIRO MOEHAU CHRISTELLE Admis mention Assez Bien

TAUHIRO MOHEA CHRISTINE Admis mention Assez Bien

TAUIRA TERAGIOTU MOE Admis Mention Bien

TAUMATA HITIMAHANA ADRIANA Admis mention Très Bien

TAUMIHAU OVEN Admis mention Assez Bien

TAUOTAHA JOANNIE HELENE RUTA Admis mention Assez Bien

TAURAATUA HEIAVA Admis

TAURU LYVIA MAHEATA RAVANUI Admis mention Assez Bien

TAUTU RAHUI Admis

TAUTU RAI GILLES Admis mention Assez Bien

TAVAE KOHAI MANUIA KERNYL Admis mention Assez Bien

TAVAEARII HEITEA SERGINE MATEHANI P Admis mention Assez Bien

TAVAITAI MIHIARII JEANNE Admis Mention Bien

TAVAITAI TEAKATAU-HEKELANI OCEANE Admis

TAVE KINAUARIKI VAIKINUI Admis mention Assez Bien

TAVERE HEREMOANA ALVES THEOPHILE Admis mention Assez Bien

TAVITA HEIATA LOANA GRAZIELLA Admis

TCHAN MANUTEA HARLAND TEREORA Admis mention Assez Bien

TCHANG RAIHAU Admis mention Très Bien

TCHEN OCEANE RANIHEI NOELINE MA Admis mention Assez Bien

TCHEN YONG UTEARII VOLTA ARIHI Admis mention Assez Bien

TCHING PIOU ARIINUI PARING FAUKURA Admis Mention Bien

TCHONG TAI RAIHAU LESLY Admis mention Assez Bien

TCHOUN THAM HAUNUI AMBRE TAHANEA Admis Mention Bien

TE PING TEVAINEHEU MARGUERITE Admis Mention Bien

TEAHUI-AMINI-TEHOTU POETINI LAURA Admis Mention Bien

TEAKAROTU PASCAL ATIPA PATIKA Admis Mention Bien

TEAKAROTU POERAGI IVANA Admis mention Très Bien

TEAMOTUAITAU HEIMANA ARII IKAI IKA KAR Admis mention Assez Bien

TEAMOTUAITAU MALIE HEIFARA ALEXANDRA H Admis mention Très Bien

TEAMOTUAITAU VAIHINA HIANAU GABRIELLE Admis mention Très Bien

TEANIHI MIGUEL MAURI TEUIAU Admis mention Assez Bien

TEANINIURAITEMOANA ANGELA KEALA HEIHERE Admis Mention Bien

TEANINIURAITEMOANA TERAVAIRAI DANIELOU PAUL Admis mention Assez Bien

TEANUANUA JAMIE MAEVA MIRNELLA Admis Mention Bien

TEAPIKI MARIE-MADELEINE Admis

TEAPIKI NICODEME Admis

TEARIKI JOSUE RAIHITI LEON JUNIOR Admis mention Assez Bien

TEATA ALOE TUHIATA HAUMITI Admis mention Assez Bien

TEATA MOKOTEA MARIE-ROSE Admis

TEFAATAU FATIARAU Admis mention Très Bien

TEFAATAU PHILOLA HEIATA Admis

TEFAFANO HEREITI VAIEA HEIPOROHITI Admis Mention Bien

TEHAAMOANA GAELLE JEANINE TIARERE Admis

TEHAAMOANA LEYLIE TERIITUA Admis Mention Bien

TEHAAMOANA OLIVIER TEHAUTAUPO HEIHAI Admis

TEHAAMOANA TEHEIURA Admis mention Assez Bien

TEHAAMOANA TEHITINUI DAMIEN TEIMIHAU Admis

TEHAHE HUTIA MEREHITI Admis

TEHAHE MIRIAMA MIARAU MELI NAUMI Admis mention Assez Bien

TEHAHE TEMATAUIRA AH LEOUN JASON Admis mention Très Bien

TEHAHE VAHINETUITEMATAUIARII TRA Admis Mention Bien

TEHAHETUA ARITANA Admis mention Assez Bien

TEHANIN VAIHEI TETU Admis mention Assez Bien

TEHAU AUDREE ARIETTA TEURA Admis Mention Bien

TEHAU FANAUURA ANNA HERENUI Admis mention Assez Bien

TEHAU RAIMITI ADRIENNE Admis mention Assez Bien

TEHEI TAHUTINI CHRISTIAN Admis mention Assez Bien

TEHEIURA TEIVA TAPUTU JOI‹L Admis Mention Bien

TEHEVINI ALEXANDRE TEMATAHIRA ERNE Admis

TEHIHIRA KEANU VICTORIA IDA Admis mention Très Bien

TEHINA HOVAIA IVAN JOSEPH Admis mention Assez Bien

TEHINA VEHIARII A TATI TEMARAMA Admis mention Très Bien

TEHIO REITINA HINANO Admis mention Très Bien

TEHIVA MARUAKE Admis Mention Bien

TEHOIRI MANUTAHI BONARD Admis Mention Bien

TEHUIOTOA KEANU ARIIOEHAU VETEA Admis Mention Bien

TEHUIOTOA MONOIHERE ROSE Admis

TEHUITUAFAFATUA HANALEI TETAUTIARE Admis Mention Bien

TEHURITAUA KAULANY TEHEA LILIANE Admis mention Assez Bien

TEIHO KAIANU TEHIVA VINCE Admis mention Assez Bien

TEIHO TANEHAU JEREMY Admis mention Assez Bien

TEIHO VEROHIA ENRICO Admis Mention Bien

TEIHOARII RAIANATEARII RENE Admis mention Assez Bien

TEIHOTAATA VERON ARIIANUANUA JOHN Admis

TEIHOTAATA - TATI JOI‹LLE Admis Mention Bien

TEIHOTU MAHANATEA KAILEE TEURA Admis mention Très Bien

TEIHOTU ROWENA Admis

TEIHOTUA NUI AFAATURIA RICARDO Admis

TEIKIEHUUPOKO ALLEN HEIMINIKUA Admis mention Très Bien

TEIKIEHUUPOKO KIMIHEI ANASTASIA HITI-HE Admis mention Assez Bien

TEIKIHOKATOUA HINEARII VAEEIOHAAMAU MAR Admis mention Assez Bien

TEIKIHUAVANAKA DANY FRANKY TAMATEA Admis

TEIKIPUPUNI TEAAI JONATHAN Admis

TEIKIUNUATUA REVAHEI ELODIE Admis mention Très Bien

TEINA CHERYLINE HITIURA Admis mention Assez Bien

TEINA HITIAVAI LYMEN Admis Mention Bien

TEINA HITINUI ALFRED Admis mention Assez Bien

TEINAORE AEHAINANIATUAHERE ANAKINE Admis Mention Bien

TEINAORE ARAIA RALPH JEFF Admis Mention Bien

TEINAORE RANITEA CATHERINE Admis

TEIO TEHAU Admis mention Assez Bien

TEIPOARII MARLEANI CANDY Admis

TEIVA HI'ILEI HITIMAHANA Admis Mention Bien

TEIVA TERAITEA MAKEA Admis Mention Bien

TEIVA TERAVA MELANIE Admis Mention Bien

TEIVA TIARE SYDNEY Admis

TEIVA VEIARII DIMITRI TERA Admis mention Assez Bien

TEIVAO TAHITOARII TANGIHANGA Admis

TEKURAHOPU TEKURA NADIA Admis mention Assez Bien

TEKURIO RANGIHEI ZEINA TAUPEARII Admis Mention Bien

TEKURIO RYAN ENOHA TEHITIRAVA Admis Mention Bien

TEMAHAGA ROO-TUA-NUI TAMAHERE MART Admis mention Assez Bien

TEMAHAHE TAVAEARAI TEHIRO RICK Admis mention Assez Bien

TEMAHUKI VEROTEA PRISCA VAHINERAVA Admis mention Assez Bien

TEMAIANA SELENA VAIMATA Admis Mention Bien

TEMANAHA TEHAU PIERRE-JEAN TEMANIH Admis

TEMANAHA VATEA CHOWGULE Admis Mention Bien

TEMANUPAIOURA MANAARII CHRISTOPHER Admis Mention Bien

TEMARII HEIMAONO RAUTEA Admis Mention Bien

TEMARII PEREHANI SHARON TATIANA Admis

TEMAURI MAHANA MAILY Admis

TEMAURIORAA BRENDA TEEHUVAIARII MIHIV Admis

TEMORERE-DROLLET KALE ILAN ARIIOEHAU Admis

TENT TEREANI TRIANY FALLONE Admis

TEORE MARAEURA TEUNAONAIKI CASS Admis Mention Bien

TEORU ROBERT ROPATI Admis

TEPA HANITEA VAIROTOARIKI ZELI Admis mention Assez Bien

TEPA REIVA Admis mention Assez Bien

TEPARA PERLE VAIHOTUTEPOERANGI Admis mention Très Bien

TEPAVA HITIURA ERWAN AIKAU Admis

TEPAVA MATARII SIAOLANE IGNTAHI Admis mention Assez Bien

TEPEHU TEANUINUIATA JACQUELINE Admis mention Assez Bien

TEPOU MONOVAI ANGY VAHINEROO Admis

TEPUHIARII KEALEHI EDWIN TAPUTEA Admis Mention Bien

TERAI ANUHEA PIERRE Admis Mention Bien

TERAI ARIIOEHAU JONATHAN Admis mention Assez Bien

TERAIAMANO HEINARANI GRACE HEIRAGUI Admis Mention Bien

TERAIAMANO JORDAN HITIARII KUMUHONUA Admis Mention Bien

TERAIUTIUTI HEINUI Admis

TEREMATE POERANI Admis mention Assez Bien

TERERUI RAMAYANA Admis

TERERUI TIAPOENAIKI VICTORINE Admis mention Assez Bien

TERIA PUROTU GRACE Admis mention Assez Bien

TERII HEIAU TIARENUI CHRISTINE Admis mention Assez Bien

TERII MARAIA HORTENSE Admis mention Assez Bien

TERIIAMA FAATIARAU CHAD Admis Mention Bien

TERIIAMARAMA RAHAI SHEUN Admis mention Assez Bien

TERIIATETOOFA NAGATUPUARIKI ROLANDE TEP Admis Mention Bien

TERIIFAOTUA TAKIHEI LOKEALANI NOI‹LLE Admis

TERIINOHORAI MARIE KALAIAMANO Admis mention Assez Bien

TERIIORAI UTAHIA JEAN-PAUL Admis mention Très Bien

TERIIPAIA HAAMONOITI Admis

TERIIPAIA MAIMITI DAISY Admis Mention Bien

TERIIPAIA RAINUI Admis

TERIITAHI TEIHOARII TEREVA Admis mention Assez Bien

TERIITAOHIA MAHEALANI ANAVAI CORALIE Admis

TERIITAPUNUI TEIKIVAI PHILIPPE Admis

TERIITAUMIHAU HEREHIA HOPE THERESE Admis mention Très Bien

TERIITETOOFA MANIHI MARINE Admis Mention Bien

TEROIATEA TERAVA THERESE Admis mention Assez Bien

TEROROTUA BEATRICE HEI Admis mention Très Bien

TEROROTUA TOAEHINA YILAN Admis Mention Bien

TEROU HEARII JIMMY Admis mention Assez Bien

TEROU NOERA VAIHAU Admis mention Assez Bien

TETAHAIMAUI RAIATUA TIMEY MANARANI Admis

TETAHIO TEIVA TUNUI Admis

TETAURU PUNAHAU MELVILLE MARYVONN Admis mention Très Bien

TETIARAHI KANIHEI Admis mention Assez Bien

TETO INIKEI HERE-TINI JUANITA Admis

TETOKA MARIA TEVIHI RAGITAKE Admis Mention Bien

TETOOFA HEIVA MORGAN Admis mention Assez Bien

TETUAITEROI INA MANULANI RACHEL Admis mention Assez Bien

TETUAMANUHIRI TETUIARII JULIE Admis mention Très Bien

TETUANUI GERMAINE HAIMANA RAIANA Admis Mention Bien

TETUANUI HINERAVA DORIS KAHAIA Admis Mention Bien

TETUAVEROA KEIANI Admis Mention Bien

TETUIRA MARIE-KATE EVA Admis

TETUMU TERIITAUAIROHUTU Admis Mention Bien

TETUMU-SCHIFFNER LANIHEI TOIMATA LITA Admis

TEUA TIURA MOERANI TAHITI Admis Mention Bien

TEUIAU OLGA Admis

TEUIRA HITIHITI MATAHANI EVA Admis mention Très Bien

TEUIRA TOANUI BRYAN Admis

TEUPOO MAHEALANI AHUURA VALERIE Admis

TEUPOO VETEA ARNOLD Admis mention Assez Bien

TEURA HEREHAU LAURENCE SORAYA Admis

TEURAFAATIARAU IRENA TEEHEU Admis mention Très Bien

TEURUARII RAIHEI Admis mention Assez Bien

TEURUARII TEAVAI Admis Mention Bien

TEURURAI ARII-TAIMAI HELNA Admis mention Très Bien

TEVAEARAI KAHAIA TUHEIARIKI Admis Mention Bien

TEVAEARAI MIHIANAHAU INE Admis Mention Bien

TEVAITAU LUDOVIC Admis mention Assez Bien

TEVARIA ELODIE TEEEVA Admis mention Assez Bien

THIEME MAUI PETER THEODORE Admis mention Assez Bien

THIERRY NELIA HEREITI TEIOATUA Admis mention Assez Bien

THUAU KAHEALANI TAUHERE PRISCYL Admis

TIAAHU KEHAULANIE POEHERE ERIKA Admis mention Assez Bien

TIAIHAU KONOHI MERE TEVAVARO Admis mention Très Bien

TIAPATAI ORELINE PUATEA Admis

TIATIA JOSEPH HAAMOEURA Admis

TIHATI-FANAURA ROFINA PUNAVAI Admis mention Très Bien

TIHOPU MAMANI Admis mention Assez Bien

TIHOPU MARTIN ROOARII Admis

TIHOPU VEIMITI CHRISTELLE Admis mention Assez Bien

TIIHIVA TAMAHEI Admis mention Assez Bien

TIMAU EDGARD TEPOEATUPEHANUI Admis

TIMAU JOACHIM TEHEIPAU Admis

TIMAU VAEHAI EULALIE Admis mention Assez Bien

TINIRAU TEVAITE PRISKA Admis Mention Bien

TINITUA TEMATAI JULIE Admis mention Assez Bien

TINORUA TOREA PAULIN ROMUALD Admis mention Très Bien

TINORUA TURARII DANIEL Admis

TIORI VAIHERUHERU GINESTA Admis mention Assez Bien

TIROA-MARMOUYET DANAE-GEORGES ARIITANENON Admis mention Assez Bien

TISSIOU ERIKA SARAH Admis Mention Bien

TISSOT FREDERIC Admis mention Assez Bien

TIXIER MARAMA TINIHAUARII GABRIE Admis Mention Bien

TOA KIM-YEN TEHEIMIHIURA KOHA Admis

TOHETIAATUA CLARITA TEKUAHEIPANI Admis Mention Bien

TOHUHUTOHETIA POEITI MURIEL Admis Mention Bien

TOKORAGI MAREVA MARTHE Admis mention Très Bien

TOKORAGI MATAHI KALANI TEHAU Admis mention Très Bien

TOKORAGI MICHAI‹L HEIFARA Admis mention Très Bien

TOKORAGI TUHIATA POERAGI Admis

TOLEDO HEIARII ALEXANDRE RODRIGU Admis

TOMARU HEIROTI AURELIE Admis Mention Bien

TOOFA RIKITEA ANDREA LUCIE Admis

TOROHIA MOETU JEANINE Admis mention Très Bien

TOROHIHI JOHNNY MATAHI TUPOHE JUNI Admis

TOROMONA RAIHITI ANTONY Admis mention Assez Bien

TOULZA SHEA TEAHINOA AMAITERAI Admis Mention Bien

TOURNIER ROSEMAY ISABELLE Admis mention Très Bien

TRONCHE KEVIN TEIKIHEETAI Admis mention Assez Bien

TSENG FA WAI-LANI ANAIS TEVAHINEHA Admis mention Assez Bien

TSONG TSON KOUEI NOHOARII ALAIN Admis

TUAIVA KEANI VANIHEI MEI-LI Admis Mention Bien

TUAIVA MAHEALANI TEANUHE VANESSA Admis

TUAIVA TIARE KETSIA Admis Mention Bien

TUAIVA VAIKEHU SYLVINE JENNIFER Admis mention Assez Bien

TUANAA NOA RATARO NOE Admis mention Assez Bien

TUAREA HEREVAITI KAILAN MUNIVAI Admis Mention Bien

TUAREA MAHURUARII FAANA Admis mention Assez Bien

TUAUNU MATAUIRA EMILE HOKULANI Admis mention Assez Bien

TUDURI GABRIELLE HELENA Admis mention Assez Bien

TUFAFAU PENEHATA NADIA Admis

TUHAAIMEA KEVIN MANEA Admis

TUHEIAVA HAAMOETINI CHRISTELLE PAT Admis Mention Bien

TUHEIAVA HAROLD HON-SHA PIUHEIEI Admis

TUHEIAVA TERAIHINE RAMANUI ALISON Admis mention Très Bien

TUHEIAVA TUHEIRANI HANIATEA Admis mention Très Bien

TUHEIAVA VARINKA RAIHAUTI Admis

TUHIRO HEITIARE Admis mention Assez Bien

TUIEINUI EVELYNE PATRICIA TAHIANOH Admis mention Assez Bien

TUIHO CHILDERIC LAZARE TUHURA M Admis mention Très Bien

TUIHO HARRYNG VAHINETUA ELDA Admis Mention Bien

TUMAHAI TETUAITERAI TOAEINUI RAY Admis mention Assez Bien

TUMAHAI VAINUIHERE AUDE Admis mention Très Bien

TUPAIA HEIRAVA ANGELINE Admis Mention Bien

TUPAIA MIRIANA Admis Mention Bien

TUPAIA TEREVA ANDY Admis

TUPANA KALENE MERY LEWA THALIA Admis mention Assez Bien

TUPUA DEBORAH VAHINERII Admis

TUPUAITUA HEREITI EVELYNE KOHEI Admis mention Assez Bien

TURA SHELLY HINANO Admis mention Assez Bien

TURANA IMIHERE Admis

TUREREARII YASUMURA FANATEA PATRICK Admis

TURPIN ROMAIN Admis Mention Bien

TUTAIRI RANITEA HEREITI Admis

TUTEINA ARIITU STANLEY RAIHAU Admis mention Très Bien

TUTERARII LOKELANI VEHI KAHAIA Admis Mention Bien

TUUA TAUHITIMAHANAHERE PUARAI Admis Mention Bien

TUUHIA TEVAIARII PATRICIA Admis Mention Bien



U

URARII HUBERT JUNIOR TANAVAE Admis

UURA VAHINEAHUURAITEMATINI CEN Admis



V

VAHAPATA TINAIA TEHEA Admis mention Assez Bien

VAHIRUA TIVIVIRAU MATAOA Admis mention Assez Bien

VAIREA TAUHITI Admis

VAITOARE TEHAEHAA TAUHERE RINA Admis Mention Bien

VAKI TURUTEA SUN TETOUA JULIEN Admis

VAN SOU NOA EVANS Admis mention Assez Bien

VANAA RANIHEI VIVIANE Admis mention Assez Bien

VANDERBUECKEN HINANUI SARAH Admis mention Assez Bien

VANIZETTE CLEMENCE TAUHERE TEURA VA Admis mention Très Bien

VANNES MICHAEL THOMAS JORDAN Admis Mention Bien

VANNES THALIA SOU-TCHING TEHEIAR Admis mention Très Bien

VANQUIN MALLAURY HAUANI TETUMAREV Admis Mention Bien

VARAS TEARIKI EMMANUEL Admis

VAUTRAVERS VAIARII THOMAS TOAKI Admis mention Très Bien

VAXELAIRE NARIKI HUGO AIME Admis mention Très Bien

VENTURA ROBIN CHARLIE Admis Mention Bien

VERGNET ERINA NICOLE DANIELLE Admis mention Très Bien

VERNAUDON HITIRAU ESPOIR Admis mention Très Bien

VERNAUDON KEANU KARL ANAPA Admis mention Très Bien

VERNAUDON MATATINI PIO ANDRE Admis mention Très Bien

VERSTRAETE THOMAS PHILIPPE Admis Mention Bien

VIEUDRIN JORDAN HEIARII Admis mention Très Bien

VII HINAVAI JADE PALOMA Admis mention Très Bien

VILLA CESAR JACQUES HANAKEA Admis mention Très Bien

VILLANT MANUVAI JOAN Admis mention Très Bien

VIRIAMU JENNY MARIE AT Admis mention Assez Bien

VONGHES JARVIS Admis

VONGUE CHARLES ARIINUI MICKAI‹L Admis mention Assez Bien

VORON HUGO MANOA WEI WU Admis mention Très Bien



W

WERNERT JULES RAIRAMA Admis

WILLIAM HIVAROA TUNUI Admis mention Assez Bien

WILLIAMS VAHINERII ELISABETH NAEHU Admis Mention Bien

WILLIAMU TEHAUNUI DYLAN Admis mention Très Bien

WIN CHIN MATAI MIKE AKIM Admis

WITZ KEILANI Admis mention Très Bien

WOHLER HEIANI RAIMATEATA NOI‹LLE Admis

WONG DHALIA HEREITI Admis

WONG TAUPIRI TANA Admis

WONG HEN ELODIE MATARANGI HEIVAI Admis mention Très Bien

WONG KAM SANG MICHAI‹L MATARIRO Admis

WONG PO MEHITI Admis mention Très Bien

WONG SANG MICKAI‹L LI MIN MANUARII Admis Mention Bien

WONG-SANG LOVELEINA TEPAPARII TOYOE Admis mention Très Bien

WONGUE JHUDIEL Admis mention Très Bien



Y

YAKEULA JEAN-SHEDACK Admis mention Très Bien

YANSAUD REVA ANDREA CLOTILDE Admis mention Très Bien

YAU LEA NATSUKI Admis mention Assez Bien

Y-FOUK TEPUROTU HELENE Admis Mention Bien

YIP PUAITI-TIARE NADEGE INGRI Admis Mention Bien

YONGUE ALEX TEVA LI MING Admis

YONKER NOAH CYRILLE RAINUI Admis mention Très Bien

YOU TEHAUTEA NATHANEL KIM LOI Admis Mention Bien

YU LEIANA TEHERE FUI SANG Admis mention Très Bien

YUEN TEIVA WILLIAM Admis Mention Bien



Z

ZACHARIAN GARANCE VIOLETTE Admis mention Très Bien

ZERBIB LEA TEHANI ROSE Admis mention Très Bien

ZONA-ESPINASSE CLARENCE TAIATEA JACQUES Admis mention Très Bien



SERIE PROFESSIONNELLE A

AFO MERANI RAIHEI Admis

AH SAM TEIKIUKUMOANA ROBERT Admis

AIAMU HINAVAI LUCIENNE Admis

AIAMU TETARIA SAMUEL Admis

AIHO HINANUI GRASCILLA Admis mention Assez Bien

AIRIMA HOMAI LUDMILLA Admis

AKA NAANI JEREMIE Admis

AMA HEIMIRI TAAHI Admis

ANI IVANHOE TEPAVA KAINUKU Admis mention Assez Bien

ANUU ROBERT HEIFARA Admis Mention Bien

ARAI KENNEDY Admis Mention Bien

ARAPARI TARAINA ADRIANA Admis Mention Bien

AREA MIHIMANA LEILA Admis

ARIIVEHEATAITERAIPOIRI TEHERE Admis mention Assez Bien

ASINE SYLVIE POEHERE Admis



B

BACHELIER TUATINI KOHAN NAOKI Admis Mention Bien

BARFF CHRISTIAN STEPHANE TAITER Admis Mention Bien

BARSINAS TEAHU JUSTIN Admis

BENNETT KAWAI GERARD GUSTAVE Admis mention Assez Bien

BOUDOUARD OFEHAU EMMANUEL Admis Mention Bien



C

CADOUSTEAU KAHUETAHIOTIU TAMAOTERAI Admis

CARBAYOL HURIA VIHIATUA EMMANUEL Admis

CHAPMAN GEORGES TIHOTI Admis mention Assez Bien

CHEE AYEE NARIITEA JACOB Admis

CHINISON MICHAI‹L HEIMANU Admis

CHUNG TAAI MANOARII KILIAN Admis Mention Bien

CHUNG SHING DANY VETEARAI TAUTU YVES Admis

COLOMBEL RANGIREVA CHRIS EDOUARD Admis Mention Bien



D

DAVID MAUITAHI THOMAS TEIKIHEEA Admis

DURIETZ ADELAIDE ATELIKA MEREALAN Admis



E

ENOKA LOICK TRIAMA MAITU Admis Mention Bien

ESCALLE JULIA MARIE-FRANCE GISELE Admis



F

FAANA RAHITIMAHUTAA Admis mention Assez Bien

FAATAHE RANITEA YASMINA MEZEBER Admis mention Assez Bien

FAATUARAI ARIINUI Admis

FALCHETTO HETU VAE Admis mention Assez Bien

FAUA MOENAU RAITIARE POOHEI Admis mention Assez Bien

FIRUU CINDY Admis

FULLER TAHOITUA DAPHNEE Admis mention Assez Bien



G

GOMPH FORREST MANUITI WESLEY Admis

GORKA ANGEL POEHERENUI JENNY Admis

GRANDMOUGIN ORAVA CARLA HEIMITI POEMI Admis mention Assez Bien

GUITTENY NANNIE MILDRED Admis





H

HAAPA ROOARII GONTRAN Admis mention Assez Bien

HAHE RITIA CELINE MANUHERE Admis Mention Bien

HAITI ALLEN HARA TANAOA Admis mention Assez Bien

HAPAITAHAA HOTURAU GASTON MIKE Admis

HAPIPI LEONIE HEA Admis

HARRY RAIMOANANUI CHRISTOPHE VA Admis mention Assez Bien

HARRYS PAHAI Admis Mention Bien

HAUATA HEREHAU VAHINETUANUI FELI Admis Mention Bien

HECKENBENNER FRANCINE MANUTEA ANTONINA Admis Mention Bien

HEIATA HEIMARUARII JEAN-BRUNO Admis

HENRI-GEORGES YOAN JUNIOR Admis mention Assez Bien

HEUEA HUIA GRACE Admis

HIKUTINI TEKUA LUCIANA Admis

HIKUTINI TUIANI THEO Admis

HIRO TEKIHINUI DAYANA Admis Mention Bien

HOATA TENIMOANA DYLAN Admis Mention Bien

HOPARAU TAYRON NOI‹L NEHEMIA GREGO Admis

HOPUU VETEANUI Admis

HURI MAUIHAUTEPAPA CHRISTOPHER Admis

HUTAOUOHO FATIMA VAEHINA Admis mention Assez Bien

HUTIA JESSIE APISRAEL LEONNE Admis Mention Bien

HUUI HEIFARA HOLMAN Admis mention Assez Bien

HUUTI ROSE VAIMANARII MELISSA Admis mention Assez Bien



I

ITCHNER HEILANI MEREANA JEANNINE Admis mention Assez Bien

ITURAGI IRENE VAHINEITI Admis



J

JONES TEAROHA TANETUI TEMATA Admis

JOSUAN OTAHA ERIC-JUNIOR Admis



K

KAPIKURA PANIHAU GIRAUD Admis mention Assez Bien

KOHUMOETINI JULIANA TEKUAMAUIUI Admis

KOHUMOETINI KAUANA LINA POERAVA Admis

KOHUMOETINI RUDY HEKEANI LAWSON Admis mention Assez Bien

KWONG AIKAU NAHITIARII JOSEPH Admis mention Assez Bien



L

LABASTE MATIRA ROSINE Admis

LABBEYI ONORATO Admis mention Assez Bien

LARIBI BOUFELJA HAKIM TEVAI Admis Mention Bien

LAUFATTES TEAONUI MIRKO Admis Mention Bien

LE MAREC RAIHAU RUSTY Admis Mention Bien

LEE TEHOTU BRYAN Admis

LIGTHART MARC Admis Mention Bien

LI-MIK NOAH LAURE MARANIA Admis mention Assez Bien

LIU TAMATAHI WOUI-LIAM TONY Admis

LO SHUNG RAIMOANA Admis

LO-YAT RICHARD TEVAIATEA Admis Mention Bien

LUCAS AHINAVAI HEILLEY Admis mention Assez Bien

LUCAS VAINAHITI Admis



M

MAHATIA MOEATA DANAE JEANNE Admis

MAHUTA HEIMANARII Admis mention Assez Bien

MAI KAYALII Admis mention Assez Bien

MAI RIKITEA FATEATA PATRICK Admis

MAI ROSE-MARIE JOSEPHINE TETU Admis

MAI VAIHEI Admis

MAIAU TERIITAHI IPUTOA Admis

MAIRAU HEILANI DJELMA Admis mention Assez Bien

MAIRE TERIIMOETETINI VAI ORA PU Admis mention Assez Bien

MAITERE AUDREY VAINUI ADELINE Admis Mention Bien

MAITUI KAHEALANI CLEMENTINE Admis

MANATE TEREHAU MANUEL Admis Mention Bien

MANEA HEIAVA Admis

MARAETAATA TE'A JEREMY Admis

MARAIAURIA HEIA NENCY Admis Mention Bien

MARTELLI PAOLO TE MOANA TINI Admis mention Assez Bien

MARUAKE-PORUTU JANNYS TEHINANO Admis

MARUHI AROARII GLENN Admis Mention Bien

MARUHI MATAHIARII ROPA Admis

MARURAI PAUL TAMARUA Admis mention Assez Bien

MATAPO VEHIARII Admis mention Assez Bien

MATEHAU SYLVIO TEHAHE Admis mention Assez Bien

MATEMOKO TEANAVAI MANO Admis

MAURI CINDY HEIMATA TEUMERE Admis Mention Bien

MEAMEA BEN-SGAMEN ETETIERA Admis

MEAMEA NUUHEI Admis

MOHAU JACQUES GARIKI EZEBIO Admis mention Assez Bien

MOU CUN SING AHUTIARE Admis

MOUSSION FETIA Admis mention Assez Bien



N

NARII TONY Admis mention Assez Bien

NEAGLE YOLANDA TEINA Admis mention Assez Bien

NORMAND HEIVA NUI VAIHERE FEUTI Admis



O

OITO VAIPUARII LANDRY Admis

OTTO TAPETA Admis



P

PAARI MIRNA TEMARAMA Admis mention Assez Bien

PAEPAETAATA RUAHEIARII DAUWSON NDY Admis Mention Bien

PAERAU MOEHAU PHILIPPE Admis

PAIEA MIHIROA RENE Admis mention Assez Bien

PAITIA MYRON STANISLAS Admis Mention Bien

PANI MADELEINE ROTA Admis

PARKER HONOURA HEILANIE Admis

PATERE HEIANI Admis mention Très Bien

PATERE VAIARII ERWAN Admis mention Assez Bien

PECKETT TERAVA MARUIA Admis Mention Bien

PIFAO HEIARII BRANDON Admis mention Assez Bien

PIFAO HEITEA KHALIE Admis mention Assez Bien

PIFAO KABIOLANI ISABELLE Admis mention Assez Bien

PIRATO LANIHEI POERANI Admis mention Assez Bien

PITO HAUARII EDMILSON SERGE Admis mention Assez Bien

PITO MOANA FERNAND Admis Mention Bien

POMARE TEHAUMANA RICHARD Admis mention Assez Bien

POTHIER VEHIATUA JASON Admis

PUHETINI LUDOVIC TEHARURU Admis

PUNU SIBANIE KEIPUA TIAIHERE Admis

PUNUA BRANDON Admis



R

RAGIVARU MAHURU Admis

RAGIVARU MARCELINE TEGAHE Admis

RAI RUDOLPHE AROMATERAI Admis

RAOULX TERAIMANU FRANCOIS JEAN-B Admis Mention Bien

RENVOYE HOANI VATEA AUGUSTE Admis Mention Bien



S

SALVATIERRA CORINNE ROITI Admis Mention Bien

SAMINADAME LAIZA VAHINETAU TOAPERE Admis

SCHOLERMANN HAUNUI TEMEEHU TERAI JEAN Admis mention Assez Bien

SCHYLE MELANIE ORAMA ARONUI Admis

SEGUR MELLINE TEKUA TAPU NICOLE Admis mention Assez Bien

SEIGEL TEII-HAUTOUA CHARLES Admis

SHAN MIHIHERE MALICIA Admis



T

TAAROA HAWAIKI VAHINE TERAIMATEA Admis

TAAROA-RUA TAUMOE TAHURI Admis mention Assez Bien

TAATA MARETA CECILE OCEANE Admis Mention Bien

TAAVIRI HANEI Admis mention Assez Bien

TAEREA DARYL HUTIA Admis mention Assez Bien

TAEREA HITITAOAHERE KIMBERLEY Admis

TAHA NOHORAI PATRICE Admis mention Assez Bien

TAHI EMA TERAIMOANANUI Admis mention Assez Bien

TAHITOE ALVAN Admis

TAHUTINI GLENN Admis mention Assez Bien

TAHUTINI RAUARII LEWIS Admis

TAMA TERRY TUAHU Admis

TAMATA JULIEN HOTU TINIHEI Admis mention Assez Bien

TANE BENNET JUNIOR ITAIA Admis

TANOA ROSITA FARAHITI Admis mention Assez Bien

TAPATI FENUANEIHEEURI Admis Mention Bien

TAPETA TOARII JOI‹L Admis

TAPOTOFARERANI JIMMY Admis mention Assez Bien

TARAHU LEIPUALANI RAITA ANNE-MAR Admis mention Assez Bien

TARAUFAU MANUARII CLAY Admis mention Assez Bien

TATA EVA MAINA Admis

TATARATA ROBERTO Admis

TATARATA SIMON TAARII Admis

TAUAPAOHU GWENDOLINE KELEANA Admis

TAUAROA TINITUA TAAEMARAE Admis

TAUOTAHA LANIHEI MARYVONNE Admis

TAUPOTINI TAINUI TEAU TUMUEHITU Admis

TAUPUA A'EHO KA'UILANI ISAKO Admis mention Assez Bien

TAURAATUA MARCELLE HINAMOE Admis mention Assez Bien

TAUTU BRYAN TAMAHERE MARCEL Admis mention Assez Bien

TAUTU TINIHAU Admis mention Assez Bien

TAVI MANATEA JUNIOR Admis

TCHONG-TAI HERE KITI Admis mention Assez Bien

TEAGAI TALO Admis mention Assez Bien

TEAHU MATAHIARII TEREVA Admis mention Très Bien

TEAHU RAINE GRI‚CE DESIREE Admis Mention Bien

TEAMO TOKERAU TEANUIRAI Admis mention Assez Bien

TEANOMARAMA RODRIGUE MOISE TEMETERIO Admis mention Assez Bien

TEANOMAUI VAIANA HINAITI JOSEPHINE Admis Mention Bien

TEATO MATIRA LOUISE Admis

TEATO TEMARUNUI Admis

TEATO TIRUI Admis Mention Bien

TEAUROA HEITIARE Admis

TEHAAMOANA TIMANU Admis

TEHAHE ELISABETH TEMATAHOTU LIDU Admis mention Très Bien

TEHAHE JOHN TEHIHIO Admis Mention Bien

TEHEIPUARII TUTEARII LIROY Admis mention Assez Bien

TEHEIURA KENNY TAOAHERE AREVA Admis mention Assez Bien

TEHEIURA RANIHEI TEPIIVAHINE MAGAL Admis Mention Bien

TEHUITUA TOOFA BERNARD Admis mention Assez Bien

TEIKIHAKAUPOKO TEPOEAOMAUIA JULIEN Admis Mention Bien

TEIKITUNAUPOKO MIHIAU Admis mention Assez Bien

TEINAURI TAAROARII DAN Admis

TEKOHU MOHUNUITINI BENJAMIN Admis

TEMAROHOA STEEVEN NIUROA Admis

TEMATAFAARERE HONOARII NOA ENJI MARLEY Admis Mention Bien

TEMAURI LOUIS TIMIONA Admis

TEMAURI POEVAI IRIS ARIIRAU Admis mention Assez Bien

TEMAURI VAIHERE VAIPUIA Admis mention Assez Bien

TEPA FERDINAND MAPUHIA JOHANNE Admis

TEPAPA LORIE Admis mention Assez Bien

TEPEHU LUCIA TEAROTOREHAU Admis mention Assez Bien

TEPUHIARII TAU TURAANUIAHAI MONOVAI Admis

TERAITUA KEANU Admis

TEREUA MYLENE TEOHOATUAMIOIFAAUE Admis Mention Bien

TEREVAURA RAUVENA MARIE VICTORINE Admis

TERIIEROOITERAI RAIHAU JOSEPH MAXIMIN Admis mention Assez Bien

TERIIHAUNUI HEIPUAURA Admis

TERIINOHORAI HANS YVANE NOHORAI Admis mention Assez Bien

TERIITAOHIA BRESTON TERIITAHI Admis mention Assez Bien

TERIITEHAU ANSELME TURAMA Admis mention Très Bien

TERIITUAU DAISY JOANA TEANUINUIATA Admis

TETAIEKURA TAMATEA Admis

TETIAMANA ROBERT HEIMANA ALAN Admis

TETUAITEROI HELEANA CASSANDRA Admis

TETUANUI MOEVAI MARIE JESSICA Admis mention Assez Bien

TETUIRA POEHERE MELLA Admis mention Assez Bien

TEUIRA RANITEA MARAMAITI Admis

TEUIRA TAAROA GUILBERT Admis mention Assez Bien

TEUIRA TOIMATA MEGANE Admis

TEURA RIVA APETAHI NIKY Admis mention Assez Bien

TEVERO TETUORO JOSEPHINE Admis

THONY VAIMOANA JOSEPHINE MATA Admis Mention Bien

TIAAHU TEVAHINE POEHERE Admis

TIAIHAU CHRISTIE RAUHENA MAKALAPU Admis

TIAREURA-TEMAURI ALICE TIAITAU Admis

TIATIA KEVIN MAUARII Admis Mention Bien

TIATOA TEHEIARII ERIC Admis

TIMAU GWENAELLE TEHAAOMIOI Admis mention Assez Bien

TIMAU IOANE Admis Mention Bien

TIMAU PUEMAU TEANANUI MINIORA L Admis

TIMAU TEMIROHITI CHUN PRINCE Admis mention Assez Bien

TINIRAU TEGARIPA MARTIN Admis

TINORUA TAHIARII Admis mention Assez Bien

TOKORAGI TANOA JUNIOR ARIIHAU BRAN Admis mention Assez Bien

TONEV TEREIARII PAVEL ALAN Admis mention Assez Bien

TOREA HOANUI VINCENT Admis

TORRES STEPHANIE FAATENI HERENUI Admis Mention Bien

TUA TINIHAU STEVEN Admis Mention Bien

TUAIVA RAGIHEI MAIMA FIDELE Admis

TUAREA HEIMATA DYLAN KIRIANU Admis mention Très Bien

TUERA KAHEI DIXON TONY Admis Mention Bien

TUORAA BRIGITTE AMATA GWENDOLINA Admis

TUPANA SABRINA HINA Admis mention Assez Bien

TUTAIRI TO JUNIOR MARC IRAI Admis mention Assez Bien

TUTAVAE TEHORO Admis

TUTERARII RAHERA MELINA Admis Mention Bien

TUUA HONOURA BRYAN KEONI Admis





U

UEVA GEORGES TAMATERAI MAETA Admis mention Assez Bien

UTAHIA HEIPOERANI LINDSAY Admis mention Assez Bien

UTIA HINARII GILLIAN Admis

UTIA JOSELINA RAUATA Admis

UTIA SHARON TEAHUMANU RAHERA Admis

UTIA TEHEINUI ALIZEE NUOA Admis

UTIA VAI ARII ARII TU Admis



V

VANAA HELENA MITI Admis

VANAA HINATEA TEHEIURA Admis Mention Bien

VANDAL RAINUI JEAN-PAUL Admis mention Assez Bien

VANE AUTE POETI ALISON Admis mention Assez Bien

VAROA TETUAITAHI CLEMENTINE Admis Mention Bien

VOIRIN CHARLES MAUI Admis



W

WOHLER MADELEINE Admis



Y

YIENG KOW HERETINI VARENSIA Admis Mention Bien

YU DAVIDSON IOANE Admis mention Assez Bien



