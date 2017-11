Cyril Tetuanui interpelle sur le changement climatique au Congrès des maires

Je vais axer mon intervention de lundi autour du réchauffement climatique pour que Paris mette les moyens nécessaires pour que les communes puissent se préparer au changement climatique

PARIS, 17 novembre 2017 - Une centaine d'édiles polynésiens sont à Paris au Congrès des maires qui débute lundi pour les élus de l'outre-mer. Cyril Tetuanui, président du Syndicat pour la promotion des communes (SPCPF) et tavana de la commune de Tumaraa, prévoit d'intervenir sur le thème du réchauffement climatique.", a expliqué Cyril Tetuanui, lors d'un entretien accordé vendredi à la rédaction d' Outremers 360° Dès mardi, un débat sur la vulnérabilité des territoires face aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles doit avoir lieu de 10 heures à 12 h 30, avec la participation du Ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot. Et preuve que la Polynésie est investie sur ce sujet, le maire de l’île de Bora Bora, Gaston Tong Sang doit y intervenir avec Jean-Claude Pioche, le maire de la Désirade (Guadeloupe).Arrivé à Paris la semaine, le président du SPCPF a effectué une série de "premiers contacts" avec le nouvel exécutif, "". En premier lieu, Cyril Tetuanui a évoqué le Code général des collectivités territoriales (CGCT). "". Grâce à cette loi, "", que le Président du SPCPF a pu expliquer à ses interlocuteurs.L'élu de Raiatea a aussi appris que l’examen du projet de loi relatif au toilettage du statut d'autonomie de la Polynésie française n'aurait pas lieu avant la tenue des élections territoriales de 2018. C'est un des engagements de l'Accord de l'Elysée, mais il ne sera pas discuté avant le second semestre de l’année prochaine. Pour Cyril Tetuanui, avec ce report "".Le 100e Congrès des maires de France s'achève le 23 novembre prochain.