Cyril Tetuanui condamné à 2 ans d'inéligibilité pour trafic d'influence

PAPEETE, 18 octobre 2017 - Le maire de Tumaraa a été condamné en appel à 2 ans d'inéligibilité et 1 an de prison ferme pour trafic d’influence.



La cour estime que Cyril Tetuanui a usé de son influence de maire de Tumaraa pour favoriser les intérêts d'un commerçant de sa commune en échange d’arrangements avec la mairie. En 2013, l'époux de la sénatrice Lana Tetuani, également président du Syndicat pour la promotion des communes (SPC), est accusé d'avoir perçu 1,5 million Fcfp en contrepartie de ces arrangements. L’argent aurait transité sur son compte pour financer la campagne de son épouse.



En décembre dernier, Cyril Tetuanui avait été condamné en correctionnelle dans cette même affaire à un an de prison ferme et à deux ans d’inéligibilité. La cour d'appel a confirmé cette peine dans l'arrêt rendu mercredi matin. Cyril Tetuanui a encore la possibilité de se pourvoir en cassation. La procédure est suspensive.