Cyclisme – Prix Riding Team Tahiti : Raimana Mataoa en tête

Les circuits proposés aux coureurs formaient une boucle de 31 km à parcourir une seule fois pour les minimes, deux fois pour les pass’cyclisme et enfin quatre fois pour la catégorie élite. La principale difficulté du tour était la montée vers le portail du Collège de Hitia’a. C’est là que Raimana Mataoa a fait toute la différence dans le troisième tour, prenant la course à son compte. Il franchira la ligne d’arrivée avec 3 minutes d’avance sur Tuarii Teuira et plus de 5 minutes sur Olivier Goulard.



Dans la catégorie « pass’cyclisme », c’est le jeune sociétaire de la RTT, Eric Chang Sang, qui montait sur la plus haute marche du podium, devant Johann Handerson et Viriura Tetahaimaui. Dans la catégorie cadet, c’est Lois Vasapolli (RTT) qui s’impose et enfin chez les juniors c’est Florian Lemaitre (VCT) qui gagne. A noter la performance de l’unique dame, Estelle Tihoni, qui a roulé avec une seule chaussure de. TM / Sport Tahiti



Parole à Raimana Mataoa



« Je n’avais pas l’objectif de gagner, car je sortais d’une semaine de coupure avec les jambes un peu lourdes. Dès le départ, nous avons eu une bonne allure, avec quelques attaques. Puis une échappée de mon équipier Torea Vernaudon et Lionel de Arue, a vite pris le large. Donc, avec Opeta, on a décidé de contrôler un peu tout ça, et d’attendre la bosse pour essayer de revenir devant. Chose que nous avons pu faire dès la première montée. Et cela a payé. »



« Je tiens à remercier Jean-Noël et tout son staff pour la superbe organisation de ce grand prix. Merci également au club Vénus qui m’a permis de pouvoir m’aligner sur cette fin de saison, merci à eux. Et bien merci à la famille, les copains et les sponsors sans qui tout ça serait irréalisable. Maintenant que je peux courir les courses fédérales, mes objectifs seront de décrocher une place en sélection pour les DOM TOM et bien sur arriver en bonne forme sur le Tour de Tahiti pour bien y figurer avec le Team Vénus. »