Cyclisme – La Ronde Tahitienne : Le VCT développe le tourisme sportif

également à l’honneur le 23 février dernier, sélectionnée par le jury des Trophées du sport dans le Top 6 des évènements préférés du public. Depuis 2011, date de la première édition, le VCT s’est illustré en innovant avec dynamisme et en proposant un événement sportif aux multiples facettes.



Mais c’est quoi la Ronde Tahitienne ? Et bien c’est avant tout une course de vélo sur route, une cyclo-sportive, accessible à des sportifs de différents niveaux grâce à trois distances proposées de 15, 55 et 110 km. Certes, le cadre technique de la fédération tahitienne de cyclisme Ariitea Bernadino dit souvent « que le réseau routier n’a pas évolué depuis 30 ans mais le nombre de voitures ne cesse d’augmenter » alertant les automobilistes sur les risques d’accidents mais le VCT a plus d’un tour dans son sac.



Cette année encore, les illustres parrains que sont le journaliste de France Télévisions Henri Sannier et la légende du vélo Bernard Hinault seront de la partie. Benoît Rivals a su convaincre ces personnalités de venir soutenir l’évènement à Tahiti. Il s’est également efforcé de faire la promotion de l’événement en attirant des journalistes de divers médias spécialisés.



L’événement 2017 comportera cette année encore un volet social avec une main tendue vers les handicapés qui étaient déjà présents lors de l’édition 2016 mais qui cette année prendront un départ symbolique. Mais la caractéristique majeure de cet événement est d’allier sport et tourisme, avec des packages et surtout avec une grande nouveauté annoncée pour l’édition 2018.



Benoît Rivals sait aussi attirer les sponsors qui se bousculent pour cet événement. A noter également la production cette année encore d’un t-shirt de la course particulièrement réussi, le dernier avait été élu plus beau maillot des cyclo-sportives 2016.