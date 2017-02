Cyclisme : La « Cyclo Cancer », bouger pour la bonne cause

Comme son nom l’indique, la « Cyclo Cancer » est un événement principalement à vélo … mais pas que, puisque diverses activités annexes seront proposées. Parmi celles-ci, une randonnée pédestre, un tamure marathon et pour les enfants (à partir de 4ans), une initiation aux joies du vélo.

Pour les férus, pour la balade ou la gagne, deux compétitions de cyclo sont proposées par la fédération. La première, la cyclo cancer amateur, longue de 35 km et la seconde, la cyclo cancer Pro, de 70km sont des épreuves de masse. Pour l’occasion, c’est un public de tous horizons et de tout niveau sportif qui est attendu.



Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes et disponibles à Pacific cycles ou à la FTC directement. Les frais d’inscriptions aux compétitions, s’élèvent à 1500xpf jusqu’au Vendredi 03 Février et 3000xpf pour les inscriptions le jour même.

A noter, que 50% de ces frais seront reversés à l’association de la ligue contre le Cancer tandis que l’autre moitié sera spécialement dédiée aux sinistrés (faisant face aux dégâts causés par les dernières pluies) par le biais du secours catholique.



En plus des activités sportive proposées, un village d’information et de sensibilisation sera érigé sur le vélodrome, pour permettre au public de se renseigner sur les Cancers. Rendez-vous donc, en famille ou entre amis, ce Dimanche, dès 8:30 à Fautaua pour partager un moment convivial sportif… le tout, pour la bonne cause.



