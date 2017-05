Cyclisme – Grand prix de Arue : Terii Teihotaata fait honneur à sa commune

C’est sous une chaleur intense que le départ de la course pass’cyclisme a été donné, vers 13h45. Ils étaient une quarantaine de cyclistes à prendre le départ pour parcourir 30 km sur un circuit de 2 km. Après plusieurs attaques, c’est le champion, Thierry Tonnelier qui s’impose après une bonne relance. À la 2e place, on retrouve Paul Schoepps du Papeete Cycling Club tandis que Johann Handerson complète le podium.



Chez les Minimes, qui ont participé pour la seconde fois à un Grand Prix cette année, c’est Mickael Tcheou de Riding Team Tahiti qui prend la première place, suivi de son coéquipier Ethan Chonfont. Maxence Tonnelier termine sur la 3e place du podium.



Les féminines étaient aussi présentes sur ce parcours. En tête du classement, on retrouve Teanavai Ti-paon de Fei-Pi. En seconde position, c’est Ranitea Manuel qui s’impose devant Mei-Lin Lou.



Sur la course phare, longue de 50 km soit 25 tours, c’est finalement Terii Teihotaata, sociétaire de l’As Arue qui l’emporte, après une belle bataille avec Olivier Goulard qui termine deuxième. Sur la 3e marche du podium, on retrouve le waterman Teva Poulain qui a réussi à se détacher du peloton juste avant l’arrivée.



La saison est riche et bien lancée et la fédération de cyclisme vous donne rendez-vous le 4 Juin pour le grand Riding Team Tahiti. Sport Tahiti



Thierry tonnelier, Vainqueur Pass’cyclisme



« J’ai attaqué dans le virage et j’ai relancé fort dès le 7e tour. Les gars ont tardé à réagir et j’ai continué sur ma lancée. Le peloton n’a pas réussi à bien s’organiser alors qu’ils avaient les moyens de revenir sur moi. »



Terii Teihotaata, Vainqueur du GP Arue.



« Je suis vraiment très content de gagner enfin le prix de mon club ! Je me suis très bien entendu avec Olivier. On a pris de bons relais et ça s’est joué au sprint sur la fin ».



Olivier Goulard, 2e du GP Arue



« J’ai attaqué à 16 tours de l’arrivée, Terii a pris ma roue et on s’est très bien entendu jusqu’à la fin. Mais Terii est maillot vert du tour donc je n’avais aucune de chance de le battre. »