Cyclisme « Grand Prix Vénus » : Medhi Gabrillargues remporte le premier grand prix de la saison !

Au programme, 3 parcours. Pour les plus aguerris, 3e catégorie et Junior, il était question de 115 kilomètres. Un parcours accidenté… Entre le passage par la dorsale de Pueu qui mène au plateau de Afaahiti, les cyclistes n’ont pas chômé. Le retour s’est, également fait par la côte Est, avec une arrivée décisive, au sommet du point de vue du Tahara’a. Finalement, sur cette épreuve, c’est Medhi Gabrillargues, coureur de Papeete cycling, qui s’est imposé devant Patrick Costeux de Arue et Serges Dunoyer de Fei Pi. Si le premier a bouclé le parcours en 2 heures 59 minutes et 50 secondes, les deux autres ne finissent pas très loin et terminent, respectivement la course en 3 heures et 5 secondes & 3 heures et 29 secondes. A noter que sur cette épreuve phare, Poerava Van Bastoaler a été la seule femme à s’aligner.



Medhi Gabrillargues, vainqueur du parcours de 115km – grand prix Vénus



« Ça a roulé dès le départ ! Avec des attaques dans un peu tous les sens, il y a Opeta et un peu, tout le monde qui a sa carte à jouer… Moi, je me retrouve seul, je n’ai personne, aucun coéquipier. Il n’y avait pas Teuira, Manarii non plus et ni Xavier ! Au bout d’un certain temps, il y a une échappée qui arrive quand même à partir à l’aller… Ils prennent 3-4 minutes d’avance. Arrivé dans la dorsale, je commence à donner le tempo pour écrémer un petit peu. On se retrouve vite à 6 personnes dont Serge Dénoyer, Laurent Pasquelin, Patrick Costeux et Teva Poulain ! On monte et je me rends compte que ça a un peu de mal à suivre, mais moi mon intérêt, c’était qu’on reste à 6 pour pouvoir revenir sur l’échappée. Du coup, je motive la troupe, on continue ensemble et on commence à les rattraper, on est plus qu’à 2 minutes de l’échappée ! On rattrape Terii, on est 7 à ce moment-là, puis on rattrape l’échappée ! Vers Hitia’a, on ne s’entend plus trop et les relais sont pris difficilement par certains. C’est dans la montée du Tahara’a que ça s’est joué… Après plusieurs accélérations pour me détacher, j’ai fini devant. »



Patrick Costeux, Deuxième



« Sur cette course, on avait comme objectif de placer Terii devant avec suffisamment d’avance pour basculer avec lui au col du plateau… Chose faite ! Medhi nous a montré qu’il était en super forme lors de l’ascension du plateau. Sur le retour, l’entente était parfaite jusqu’à Nive’e où Dunoyer a attaqué. Après ça, on se retrouve à 4, Dunoyer, Medhi Pasquelin et moi. Au pied du Tahara’a, j’essaie de suivre le rythme imposé par Medhi que je peux suivre ! Il gagne avec classe, je fais 2, avec des jambes super lourdes dans les 50 derniers mètres et Dunoyer 3. Je suis satisfait de ce résultat et je remercie mon équipe qui m’a aidé à décrocher cette place. »



Sur le parcours Pass’Cyclisme et Cadet, il y avait 61 km à parcourir. C’est finalement Jean Pierre Bernadat et Thierry Tonnelier qui prennent respectivement la 1re et la seconde place. En troisième position, on retrouve Johann Anderson de Papeete Cycling.



Le troisième parcours était dédié aux minimes, une première depuis plus d’une dizaine d’années ! Sur ce parcours de 31 km, ils étaient 5, 2 filles et 3 garçons qui ont relevé le défi la tête haute. Chez les féminines, c’est Teanavai Ti-Paon qui finit devant Mei-Lin Lou. Le podium des garçons est composé de Mickael Tchéou qui arrive en tête devant Ethan Chonfont et Maxence Tonnelier.



Patrice, président de Vénus est satisfait de ce premier Grand Prix



« Je suis content, au total, on a 67 particpants je crois… c’est un bon résultat ! On espère que ça va marcher comme ça toute l’année et que les gens vont participer au maximum aux courses de la fédération et aux grands prix organisés durant la saison. »



Le prochain rendez-vous avec la fédération Tahitienne de cyclisme est déjà noté, le 08 Mai, on se retrouve sur la cyclo- sportive de Teva I Uta.



