Cyclisme « Cyclo Teva I Uta » : Raimana Mataoa vainqueur du 94km

Après avoir démarré la saison sur les chapeaux de roue en terminant 2nd sur la cyclo-cancer et en enchaînant par une victoire sur le grand prix Malmesac, Raimana Mataoa monte encore sur la plus haute marche du Podium ce week end ! Il remporte la victoire sur le parcours Pro, avec plus de 4 minutes d’avance sur ses poursuivants et boucle les 94km en 2h31′. A la seconde place, on retrouve Patrick Costeux et Serges Dunoyer qui terminent au sprint en 2h36 minutes.



Raimana Mataoa, vainqueur de la course Pro.



« Dans l’ensemble la course s’est bien passée avec un départ neutralisé sur 20km le temps de bien s’échauffer. J’ai suivi une attaque au départ de Paul Schoepps (qui faisait l’élite), je prends un relais assez fort qui a fait que je me suis retrouvé tout seul à l’avant. Le reste n’a été que de la gestion d’effort jusqu’au final. Je pensais vraiment que j’allais me faire rattraper, chance pour moi ça n’a pas été le cas. Un peu plus de 4 minutes d’écart me sépare des autres, je t’avoue que c’est un peu surprenant . Cependant, je me suis aligné au départ avec l’objectif de me préparer pour la ronde qui est dans deux semaines donc j’avais quand même une bonne condition physique. »



Sur le parcours élite soit 58km, c’est Loïs Vasapolli de Riding Team Tahiti qui arrive en tête devant Gabriel Raufea de Fei-Pi et Johann Handerson de Papeete Cycling. Sur le 31km, le vainqueur est René Avaepii de Fei-pi, Axel Ateo et Ethan Chonfont complètent le podium.



Si les femmes n’ont pas été très nombreuses sur cet événement, certainement suite aux courses de la Xterra qui se sont tenues les 2 jours précédents… On a pu noter la belle performance d’Estelle Tihoni qui s’est alignée sur la course élite et termine première féminine.



